Preis für herausragende Abschlussarbeiten

Mall-Umweltpreis Wasser 2025 – jetzt online bewerben

Die Roland Mall-Familienstiftung vergibt auch 2025 wieder ihren Umweltpreis Wasser für ideenreiche und innovative Abschlussarbeiten aus den Bereichen Regenwasserbewirtschaftung und blau-grün-graue Infrastrukturen. Der ausgelobte Preis hat einen Gesamtumfang von maximal 30.000 Euro, die sich auf die Kategorien Bachelor-, Masterarbeiten und Dissertationen verteilen.

Die 2014 gegründete Familienstiftung fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs sowohl durch Stipendien für Mitarbeiterkinder innerhalb des Unternehmens als auch durch Stipendien für Studierende der Siedlungswasserwirtschaft. Seit 2023 gehört auch der Umweltpreis Wasser zum Engagement der Stiftung. „Die gestiegenen Bewerberzahlen 2024 zeigen uns, dass der Preis sich in der Branche etabliert. Deshalb freuen wir uns jetzt schon auf die neuen Bewerbungen“, so Michael Mall, der Stiftungsvorstandsvorsitzende. Der Preis richtet sich an Studierende an Hochschulen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2025. Unter www.mall-familienstiftung.de gibt es alle Informationen rund um die Bewerbung, die Zusammensetzung der Jury und den weiteren Ablauf.

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von 110 Mio. Euro.

