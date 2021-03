Prefere erzielt mit MQ Hattrick bei ERP-Migrationen

Die Prefere Resins Group mit Hauptsitz in Erkner bei Berlin hat in zehn Monaten an drei akquirierten Standorten das vorhandene ERP-System erfolgreich durch Microsoft Dynamics AX ersetzt. Der führende Hersteller duroplastischer Harze und Methanolprodukte verließ sich in der Projektplanung und Begleitung auf die unabhängigen Berater der MQ result consulting AG. Trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte das Projekt innerhalb des Zeitplans und des Budgets abgeschlossen werden.

Als einer der WeltmarktfĂĽhrer und Hersteller eines breiten Spektrums an Harzen, chemischen Basisrohstoffen und Additiven fĂĽr industrielle Anwendungen hatte die Prefere Resins Group zum Juli 2019 drei weitere Standorte in Mainz, Frankfurt und Springfield, USA, akquiriert. In diesen Werken sollten, zur Standardisierung, Harmonisierung und Optimierung der Prozesse sowie einer höheren Integration, verschiedene vorhandene ERP-Systeme durch Microsoft Dynamics AX abgelöst werden. “Die schwierige Aufgabe, die bewährten ERP-Anwendungen abzulösen, dabei Synergie-Effekte zwischen den Standorten und neue Logistik-Prozesse zu etablieren, musste erfolgreich gelöst werden”, berichtet Steffen Behnke, Head of IT und ERP-Projektleiter der Prefere Resins Group. “Deshalb wurde das system- und anbieterunabhängige Beratungsunternehmen MQ result consulting beauftragt, das Projekt gemeinsam mit der internen Projektleitung richtig aufzusetzen und auf Erfolgskurs zu bringen.”

Nach einer Bestandsaufnahme an den neuen Standorten wurde ein “Best Practice Template” mit Fokus auf Verbesserungspotenziale als Projektbasis entworfen. Nach fĂĽnf Monaten Projektverlauf wurden Workshops, Trainings und Besprechungen pandemiebedingt nur noch per Microsoft Teams absolviert. Dennoch konnte der erste Standort Mainz bereits zwei Monate später auf das neue ERP-System umstellen. Der EinfĂĽhrungspartner Sycor GmbH involvierte auch Geschäftspartner von Prefere, um eine tiefe Prozessintegration ebenso wie Optimierungen gegenĂĽber dem Vorgängersystem zu erreichen. “Die Erfahrung der unabhängigen Experten von MQ result consulting war bei den Workshops und Integrationsmeetings von groĂźem Vorteil,” sagt Steffen Behnke. Trotz massiver Einschränkungen wegen der Pandemie konnte nur sechs Wochen später das Werk Frankfurt in den Echtbetrieb gehen. Weitere sechs Wochen später folgte Springfield in den USA – ohne Präsenz des Projektteams. “Der enorme Einsatz von drei Projektleitern, 15 Consultants, 20 Key Usern und zehn Projektsupportern anderer Standorte hat sich sehr gelohnt,” meint Steffen Behnke. “Wir haben die Umstellung ohne nennenswerten Produktionsausfall bewältigt und trotz hohem Druck in der Corona-Pandemie wirklich AuĂźergewöhnliches geleistet.”

Ăśber die MQ result consulting AG

Die MQ result consulting AG berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der Auswahl, EinfĂĽhrung und Optimierung von Business Software – unabhängig von den ERP-Anbietern. Eine professionell ausgereifte Methodik fĂĽhrt von der Analyse ĂĽber die Konzeption und Umsetzung zu positiven Ergebnissen fĂĽr das gesamte Unternehmen: Anwender berichten ĂĽber effizientere Prozesse, geringere Kosten und sicheres IT-Management. Mit Niederlassungen in Konstanz, TĂĽbingen, Karlsruhe, Dortmund, Hamburg, MĂĽnchen, Darmstadt, Berlin und Freiburg sorgen die unternehmerisch agierenden Experten fĂĽr Kundennähe. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mqresult.de

Bildquelle: Prefere Resins Group