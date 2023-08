PreFab TGA Systembau: Vorfertigung einer Energiezentrale für Freizeitbad und anliegendes Wohngebiet

Zwei Blockheizkraftwerke, zwei Wärmepumpen und ein Kessel verteilt auf sechs Module im transportfähigen Container-Format: PreFab TGA GmbH fertigt Heizungszentrale vor. Zeit- und Budgetrahmen optimal genutzt.

Wie eine Heizungszentrale in kürzester Zeit installiert wird, konnten die Bauverantwortlichen dieses Projektes geradezu in Echtzeit erleben. Denn sie haben auf eine professionelle Vorfertigung gesetzt. Die PreFab TGA GmbH mit Sitz in Kleve hat die Zentrale auf 180 Quadratmeter Grundfläche unter optimalen Bedingungen in ihren Hallen vorgefertigt und anschließend vor Ort montiert und in Betrieb genommen. „Das Projekt erhielt den größtmöglichen Vorfertigungsgrad“, erklärt Christian Tuschen, Geschäftsführer der PreFab TGA GmbH. „Auf diese Weise war es möglich besonders effizient zu arbeiten.“ Dies bedeute konkret: Beim Bau ließen sich Kosten sparen und die Terminpläne konnten besser eingehalten werden.

Plug & Play fähige Lösung erleichtert Transport und Aufstellung

Gebaut wurde die Zentrale aus sechs Containermodulen. Diese hat die PreFab TGA Systembau zunächst montiert [ weitere Fotos und ein Zeitraffervideo während der Vorfertigung…]. Im Anschluss hat das Unternehmen die gesamte Anlagentechnik und Verrohrung nach entsprechender Detailplanung zu einer Plug & Play fähigen Lösung ausgebaut. „An den jeweiligen Modul-Schnittstellen sind alle Rohrleitungen geflanscht oder mit Verbindern ausgestattet, so dass nach Transport und Aufstellung am Bestimmungsort lediglich die Verbindungen wieder hergestellt werden müssen“, berichtet Christian Tuschen.

Die Plug & Play fähige Lösung ist ebenso praktisch wie zeitsparend und kommt bei der PreFab TGA GmbH häufig zum Einsatz. „Auf diese Weise ist es innerhalb kürzester Zeit möglich, die Heizungszentrale vor Ort in Betrieb zu nehmen“, berichtet der Geschäftsführer. Auf Wunsch erledigt die PreFab TGA GmbH auch den Transport bis zur Einbringung auf der Baustelle.

Echte Schwergewichte: Ein Container-Modul wiegt 13 Tonnen

Die Heizungszentrale für das Freizeitbad und ein anliegendes Wohngebiet besteht insgesamt aus zwei Blockheizkraftwerken, zwei Wärmepumpen und einem Kessel. Sie ist also leistungsfähig. Während der fachmännischen Arbeit hat die PreFab TGA GmbH mit großem Gewicht gearbeitet. „Das schwerste Modul wiegt rund 13 Tonnen“, berichtet der Geschäftsführer. Es war ein Projekt, welches die Beteiligten in jeder Hinsicht bewegt hat.

Nach getaner Arbeit freute sich das PreFab-TGA-Systembau-Team über die Übergabe einer vormontierten Heizungszentrale von höchster Qualität. „Das Projekt passt auch gut ins Leistungs-Portfolio des Unternehmens“, so Tuschen. Denn die PreFab TGA GmbH ist unter anderem auf die Vorfertigung von Heizungszentralen spezialisiert. Ebenso wie auf andere vielfältige Projekte für die TGA- und SHK-Branche.

Weitere Informationen zu PreFab TGA Systembau, zu aktuellen Projekten und Leistungen gibt es im Internet: www.prefab.nrw

Die PreFab TGA GmbH ist auf die professionelle Vorfertigung für Handwerks-Unternehmen aus der TGA- und SHK-Branche spezialisiert. Das Unternehmen aus Kleve am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen erleichtert den ausführenden Firmen die Arbeit auf der Baustelle und sorgt für bessere Planbarkeit und Kostenkontrolle. Der TGA-Systembau orientiert sich an den Bedürfnissen des Kunden: Vom Verteilerbau über Pumpanlagen bis zu schlüsselfertigen, Plug-and-play-Energiezentralen in hybriden Gebäuden, Schächten und Trassen oder der Vorwandinstallation. Die PreFab TGA GmbH bietet die Vorfertigung von Modulen und Systemen auch individuell oder in kleinen Serien für Hersteller aus der Industrie an. Neben den Handwerksunternehmen und der Industrie gehören auch Architekten und Fachplaner zu den Kunden.

