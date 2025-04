Predictive Maintenance senkt Ausfallkosten massiv

Enrico Kabbe setzt auf Predictive Maintenance, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Effizienz im Mittelstand nachhaltig zu steigern.

Ungeplante Maschinenausfälle zählen zu den teuersten Risiken der industriellen Produktion. Pre-dictive Maintenance – also die vorausschauende Wartung mithilfe digitaler Technologien – ver-spricht Abhilfe. maintech service aus Dresden hat sich unter der Leitung von Geschäftsführer Enrico Kabbe darauf spezialisiert, mittelständische Unternehmen mit genau solchen Lösungen zukunftssi-cher aufzustellen.

„Ungeplante Stillstände kosten deutsche Unternehmen durchschnittlich 147.000 Euro – pro Stun-de. Das ist eine besorgniserregend hohe Zahl, ein deutliches Warnsignal. Wir sehen es als unsere Aufgabe, unseren Kunden dabei zu helfen, dieses Risiko systematisch zu reduzieren“, erklärt Enrico Kabbe unter Berufung auf eine aktuelle ABB-Studie.

Predictive Maintenance kombiniert Sensorik, Echtzeitdaten und Künstliche Intelligenz, um poten-zielle Schäden frühzeitig zu erkennen. Wartung erfolgt dadurch gezielt – und nicht mehr reaktiv. So lassen sich ungeplante Stillstände drastisch reduzieren. Studien von McKinsey und dem US-Energieministerium belegen die Wirkung: Vorausschauende Wartung kann Ausfallzeiten um bis zu 70 % senken und die Wartungskosten um bis zu 40 % reduzieren.

„Diese Zahlen sprechen eine klare Sprache“, so Kabbe. „Viele Unternehmen schrecken vor der Umstellung zurück, dabei ist der Return on Investment beachtlich – nicht nur finanziell, sondern auch in puncto Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Mitarbeitersicherheit.“

Laut der ABB-Studie gaben zudem 92 % der befragten Unternehmen weltweit an, durch gezielte Wartung die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht zu haben – 38 % davon sogar um mehr als 25 %.

Als Industrieservice-Dienstleister für den Mittelstand unterstützt maintech service Unternehmen bei der Einführung vorausschauender Wartungslösungen. Dazu gehören neben der technischen Umsetzung – von IoT-Anbindung bis Remote-Monitoring -,auch die Schulung des Personals und die Integration in bestehende Prozesse.

Kabbe betont: „Besonders im Mittelstand fehlt es oft an internen Ressourcen, um neue Technolo-gien schnell einzuführen. Genau hier kommen wir ins Spiel. Wir begleiten unsere Kunden vom ersten Analysegespräch bis zur praktischen Umsetzung.“

67 % aller Industrieunternehmen in Deutschland erleben mindestens einmal im Monat ungeplante Produktionsausfälle. Über 60 % der Unternehmen planen, ihre Investitionen in Wartung und Zuver-lässigkeit in den kommenden Jahren zu erhöhen – ein Drittel davon sogar um mehr als 10 %.

„Predictive Maintenance ist keine Spielerei der Industrie 4.0, sondern eine echte Notwendigkeit“, fasst Kabbe zusammen. „Wer jetzt investiert, sichert sich langfristig klare Wettbewerbsvorteile. Wer es weiter vor sich herschiebt, riskiert hohe Verluste.“

Die maintech service bietet umfassende Unterstützung für Unternehmen, die ihre Instandhaltungs-prozesse transformieren möchten. Mit ihrem Angebot an ganzheitlichen Wartungskonzepten, vo-rausschauenden Lösungen und digitalen Tools ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um den Herausforderungen der Industrie 4.0 zu begegnen und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern.

maintech service ist Anbieter spezialisierter Industrieservices für den Mittelstand. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Industriemontage, Instandhaltung und Anlagenwartung. Mit einem erfahrenen Team garantiert maintech service die fachgerechte Installation, Instandhaltung und Wartung von Produktionsanlagen. Branchenspezifische Expertise und maßgeschneiderte Lösungen sorgen für höchste Effizienz und Qualität in der Metallverarbeitung, dem produzierenden Gewerbe, der Reinraumproduktion, der Kunststofftechnik und der Lebensmittelindustrie.

