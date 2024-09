prDOOH für 94 % der Marketer die innovativste Werbelösung

Die DOOH-Studie zeigt auch: Social Media als innovativste Werbelösung folgt danach (90 %).

Berlin, 17. September 2024 _ VIOOH, die führende Premium-Plattform für Digital-out-of-Home (DOOH)-Werbung, legt ihre jährliche Studie zu programmatischem DOOH (prDOOH) vor. Die Ergebnisse des „State of the Nation“-Reports geben einen umfassenden Einblick in die DOOH-Branche und die Absichten deutscher Werbetreibender. Die Mehrheit der deutschen Werbetreibenden (94 %) erkennt prDOOH als die innovativste verfügbare Werbelösung an, was einem Anstieg von neun Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. prDOOH übertrifft damit Social Media (90 %) und traditionelles DOOH (84 %) als innovative Werbelösungen.

Bei einem Viertel (25 %) der Kampagnen in Deutschland der letzten 18 Monate kam prDOOH bereits zum Einsatz. Es wird erwartet, dass dieser Anteil in den nächsten 18 Monaten auf ein Drittel (33 %) steigen wird, was die zunehmend wichtige Rolle von prDOOH für die deutsche Werbelandschaft unterstreicht. Programmatische Einkäufe machen dabei fast die Hälfte (48 %) aller DOOH-Kampagnen aus, die in den letzten 12 Monaten eingekauft wurden. Dies bedeutet einen Anstieg um 15 Prozentpunkte im Vergleich zum letztjährigen „State of the Nation“-Report. Gleichzeitig setzt ein erheblicher Teil der deutschen Marketer auch auf hybride Strategien: In 47 % der Fälle werden programmatische und direkte Einkäufe in Kampagnen miteinander kombiniert.

Die Befragten wollen ihre Investitionen in prDOOH in den nächsten 18 Monaten zudem um 24 % erhöhen. Der weltweite Durchschnitt liegt laut Report bei 28 %. Ein Fünftel (21%) der Befragten gibt an, dass die Budgets für prDOOH seit 2023 gewachsen sind, was einem Anstieg von 12 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mehr als zwei Drittel (67%) der deutschen Befragten verlagern ihre Budgets weg von traditionellen Kanälen, einschließlich traditionellem OOH, hin zu prDOOH. Dieser Wert liegt deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 59 %.

Agenturen als treibende Kraft von prDOOH

Eine weitere Erkenntnis: 83 % der deutschen Marketingverantwortlichen verlagern ihre Budgets auch weg von digitalen Kanälen einschließlich DOOH. Dieses Verhalten entspricht exakt dem weltweiten Durchschnitt. Angetrieben wird diese Entwicklung vornehmlich von Agenturen (27 %); Werbetreibende als treibende Kraft hinter neuen, speziellen prDOOH-Budgets sind eher zweitrangig (15%) – eine Zahl, die darauf hindeutet, dass Agenturen prDOOH bei ihren Kunden aktiver vorantreiben.

Während spezialisierte OOH-Medienagenturen für mehr als zwei Drittel (69 %) der Marketer nach wie vor eine wichtige Ressource darstellen, hat die Rolle von Demand-Side-Platforms (DSPs) erheblich zugenommen. Fast die Hälfte (46 %) der Werbetreibenden nutzen DSP Managed Services für prDOOH – dies repräsentiert einen Anstieg um 25 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt lässt sich dieser Trend auch weltweit beobachten.

„Deutschland ist ein etablierter prDOOH-Markt mit stetig wachsender Nachfrage. Unser Report belegt ganz klar: Die Werbetreibenden hierzulande erkennen die Flexibilität, das kreative Potenzial und die präzisen Targeting-Möglichkeiten von prDOOH, was sich in steigenden Investitionen und einem höheren Anteil von prDOOH in Werbekampagnen niederschlägt. Deutschland ist somit auf dem besten Weg, die eigene Vorreiterrolle in diesem Bereich weiter zu festigen“, sagt Jean-Christophe Conti, Chief Executive Officer bei VIOOH.

Die größten Vorteile von prDOOH aus Marketer-Sicht

Insgesamt leiten die befragten Marketer viele Vorteile durch den Einsatz von prDOOH ab:

-Hoher ökologischer Fußabdruck: Deutsche Marketer schätzen die Nachhaltigkeit, die prDOOH bietet, wobei mehr als die Hälfte (57 %) programmatisches DOOH als eine ökoeffiziente Einkaufsmethode anerkennt.

-Konsistentes Brand Messaging: Ein weiterer Vorteil, der von Werbetreibenden geschätzt wird, sind die Brand-Safety-Tools von prDOOH. Diese stellen sicher, dass die Markenbotschaften mit dem entsprechenden Werbeumfeld und den Zielgruppen übereinstimmen (64 % prDOOH vs. 58 % DOOH vs. 51 % OOH).

– Verbesserte Zielgruppenansprache: Ferner wissen Werbetreibende die verbesserte Zielgruppenansprache sowie Kampagnenwirkung (64 % prDOOH vs. 58 % DOOH vs. 49 % OOH) zu schätzen, ebenso die Bereitstellung dynamischer Inhalte, die das Engagement und die Conversion Rate erhöhen (62 % prDOOH vs. 58 % DOOH vs. 59 % OOH).

Den vollständigen Report können Sie hier herunterladen: viooh.com/sotn

Zur Methodik der Befragung

Um Einblicke in den aktuellen Stand der prDOOH-Werbung zu gewinnen, hat VIOOH in Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Strategieagentur MTM 1.200 Werbetreibende und Agenturen in den USA, Großbritannien, Australien, Deutschland, Frankreich und Brasilien befragt. Die Studienteilnehmer haben in den letzten 12 Monaten bereits prDOOH-Werbung gekauft oder sind digitale Käufer, die bereit sind, prDOOH zu kaufen.

VIOOH ist eine führende globale Premium-Digital-out-of-Home-Plattform auf der Angebotsseite. Die 2018 gestartete Plattform von VIOOH mit Sitz in London verbindet Käufer und Verkäufer auf einem Premium-Marktplatz und macht OOH leicht zugänglich. Unter der Leitung eines Teams von Experten für digitale OOH- und Programmatic-Technologien leistet VIOOH Pionierarbeit bei der Umgestaltung des OOH-Sektors und setzt sich für dessen Rolle bei der Verbesserung digitaler Multikanal-Kampagnen durch die Nutzung programmatischer Funktionen und Daten ein. VIOOH handelt derzeit programmatisch in 22 Märkten, weitere werden folgen.

