PRCO News: Fünf internationale Sporttrends von Andermatt bis Sansibar

Internationale Hotelspots für Aerial Yoga, Flying Fishing, Padel Tennis und Zen Archery

München, 24. April 2023 – PRCO empfiehlt heute fünf internationale Hotelspots, die aktuelle Trendsportarten an exotischen Plätzen anbieten. Wir berichten von Aerial Yoga auf den Malediven und den Dolomiten, Flying Fishing in Andermatt, Zen Archery in der Toskana und Padel-Tennis auf Sansibar.

Aerial-Yoga auf den Malediven: Grand Park Group

Inmitten des Indischen Ozeans, südwestlich der Südspitze Indiens liegt das One-Island-One-Resort Grand Park Kodhipparu Maldives, wo Hotelgäste zum ursprünglichen Mutterland der Yogis zurückkehren. Aerial Yoga ist auch bekannt als Antigravity Yoga, Flying Yoga, Luftyoga oder Swing Yoga, wobei alle Yoga-Übungen mittels Tuch in der Luft praktiziert werden. Der Unterricht findet zweimal am Tag statt, bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang. Zum Spa- & Yoga-Programm auf den Malediven. www.parkhotelgroup.com

Padle-Tennis auf Sansibar: The Emerald Collection

Rafael Nadal, Serena Williams, aber auch Fussballstar Neymar sind bereits Padle-Fans – der neuesten Tennis-Version im Squash-Käfig. Eingebettet in üppiges Grün und umgeben von einer 100 Hektar großen privaten Lagune mit natürlichem Korallenriff, eröffnete im Oktober 2022 das Emerald Faarufushi Resort & Spa auf einer intimen, 7 Hektar großen Insel, nur 20 Bootsminuten vom ersten Haus der Emerald-Gruppe, dem Emerald Maldives Resort & Spa, entfernt. Zum Gym- und Sport-Programm auf Sansibar. www.emerald-collection.com

Mountain-Yoga in den Dolomiten: The Relegance Collection

Hoch hinaus geht es für Yogis im UNSESCO-Weltnaturerbe Dolomitengebiet Cortina d“Ampezzo, wo sich das Rosapetra Spa Resort, als Teil der Relegance – The Unexpected Collection, befindet. Beim Mountain-Yoga sind die Asanas buchstäblich geerdet für eine tiefere Mediation mit einem unfassbaren Weitblick auf das Tofane-Massiv im Ampezzaner Tal. Selbst die langjährig erfahrene Yogalehrerin Anna Kurtsevich, die mit keinem geringen als dem New Yorker Dechen Thurman zusammenarbeitet, dem kleinen Bruder von Uma Thurman, gastierte jüngst im Boutique Hotel Rosapetra, um Jivamukti Yoga zu praktizieren. Zum Spa- & Yoga-Programm in den Dolomiten. www.relegancecollection.com

Zen-Archery in der Toskana: Toscana Resort Castelfalfi

Zurück zu den Anfängen der Menschheit, finden Hotelgäste im 1.100 Hektar luxuriösen Landsitz Castelfalfi, wo bereits Angehörige der Familie Medici im 15. Jahrhundert ihren Landsitz hatten. Ab 1. April 2023 steht wieder Zen-Bogenschießen in den Del Monte-Wäldern auf dem Programm – eine ideale Vorbereitung für das Anspannen und Loslassen während einer Meditation. Als Teil des Adventure Parks, geben ehemalige UK-Soldaten professionelle Workshops für das Bogenschießen, Bushcraft und weitere Überlebensstrategien. Zum Adventure Programm in der Toskana. www.castelfalfi.com

Flying Fishing in Andermatt: The Chedi Andermatt

Brad Pitt, Kevin Costner, aber auch Paris Hilton schwören auf das Fliegenfischen, einem US-Trend, der es auch nach Europa geschafft hat. The Chedi Andermatt setzt hierzu auf seine ruhigen Bergseen inmitten der Schweizer Bergwelt: Hotelgäste verbringen einen ganzen Angeltag am Oberalpsee in Begleitung eines lokalen Guides, der die besten Wasserplätze für heimische Seesaiblinge, Regenbogen- und Namaycush-Forellen kennt. Von Juni bis September wird der „Fang des Tages“ im Hotelrestaurant zubereitet und dem Fliegenfischer abends serviert. Zum Sommerprogramm in Andermatt. www.thechediandermatt.com

Für redaktionelle Zwecke stellen wir vollständige Pressetexte + Bildmaterial bereit und vermitteln Interviews und Expertengespräche vor Ort.

Herzlichst

PRCO Germany

PRCO ist eine weltweit tätige Kommunikationsgruppe, die sich auf die Förderung von Unternehmen aus den Bereichen Reisen, Immobilien und Luxus-Lifestyle spezialisiert hat. Das 1989 gegründete Unternehmen verfügt über internationale Niederlassungen in Dubai, Hongkong, London, Mailand, Moskau, München und Paris, die weltweit integrierte Kommunikationslösungen sowohl individuell auf lokaler Basis als auch im Rahmen vollständig koordinierter internationaler Kampagnen anbieten.

Firmenkontakt

PRCO Germany

Vesna Tornjanski

Klenzestraße 38

80469 München

089 1301210



http://www.prco.com

Pressekontakt

PRCO Germany

Vesna Tornjanski

Klenzestraße 38

80469 München

089 1301210



http://www.prco.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.