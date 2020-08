PraxisOffensive 2021 – Ihr Erfolg ist freiwillig

Location: Hotel Radison Blu

Street: Am Hardtwald 10

City: 76275 – Ettlingen (bei Karlsruhe) (Germany)

Start: 26.02.2021 13:00 Uhr

End: 27.02.2021 17:00 Uhr

Entry: 149.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



GroĂźe Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, denn die Termine fĂĽr die PraxisOffensive 2021 sind ab jetzt online www.praxisoffensive.de

Sichern Sie sich jetzt an einem der drei Standorte Ihr Ticket und freuen Sie sich auf 1,5 Seminartage in ganz besonderer Atmosphäre mit hoch motivierten Teilnehmern/innen.

Die PraxisOffensive ist Ihr perfekter Start, damit Sie Ihre beruflichen und persönlichen Ziele schneller erreichen. Sie erhalten von Ihren Top Dozenten Verena Faden und Frederic Feldmann wertvollen Content zur direkten Umsetzung für mehr Erfolg, Inspiration und Motivation.

11 GrĂĽnde, warum Sie sich jetzt zur PraxisOffensive 2021 mit Ihrem Praxisteam anmelden sollten:

1. Die erhalten ĂĽberdurchschnittlich viele und direkt umsetzbare Lerninhalte von Top Dozenten.

2. Sie vertrauen ĂĽber 3.000 Referenzen begeisterter Teilnehmer/innen.

3. Sie setzen sich neue Ziele fĂĽr mehr Erfolg.

4. Sie erarbeiten Ihre eigene To-Do-Liste fĂĽr die Umsetzung.

5. Sie motivieren sich und Ihr Praxisteam.

6. Sie genießen eine persönliche Teilnehmerbetreuung durch Ihre Fachkursleiterinnen.

7. Sie optimieren direkt nach der Fortbildung Ihr Praxismanagement.

8. Ihr/e Chef/in wird von der Praxisentwicklung begeistert sein.

9. Sie tauschen sich mit motivierten Teilnehmern/innen aus.

10. Sie steigern den Team Spirit in Ihrer Praxis.

11. Sie profitieren persönlich und beruflich von diesem Seminar.

Jetzt informieren und anmelden www.praxisoffensive.de

Wir freuen uns auf Sie

Die Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® bietet Praxisinhabern/innen, Assistenten/innen und Praxismitarbeitern/innen aus Arzt- und Zahnarztpraxen hochwertige Fachkurse mit IHK Lehrgangszertifikat und praxisnahe Workshops mit erfahrenen Referenten/innen in den Bereichen Abrechnung, Organisation, Betriebswirtschaft, Kommunikation, u.v.m.. Die Fortbildungen sind von der MWSt. befreit.

Kontakt

Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® GmbH & Co. KG

Frederic Feldmann

Ludwig-Erhard-Allee 24

76131 Karlsruhe

0721-627100-0

0721-627100-20

ff@dfa-heilwesen.de

http://www.dfa-heilwesen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.