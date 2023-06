Praxisnahe Superkraft für den Betriebsalltag

Power Day der CSS AG am 14. Juni bietet Unternehmen Tipps in den Bereichen HR, Rechnungswesen, Controlling und Unternehmenssteuerung

Künzell, 02. Juni 2023 – Neue Impulse für einen erfolgreichen Start ins zweite Geschäftshalbjahr: Der Power Day der CSS AG am 14. Juni versorgt die Teilnehmer mit neuen Sichtweisen, innovativen Umsetzungsideen und nützlichen Praxistipps aus den Bereichen Rechnungswesen, HR, Controlling und Unternehmenssteuerung.

Gut gerüstet ins zweite Geschäftshalbjahr

In kürzester Zeit – jeder Vortrag dauert 30 Minuten – bringen die Experten des Power Days mit geballtem Wissen neuen Schwung ins alltägliche Business ihrer Zuhörer. Genau das Richtige, um gut gerüstet ins zweite Geschäftshalbjahr zu starten. Unkompliziert ist dabei nicht nur die Länge der einzelnen Vorträge, sondern auch die kostenfreie Teilnahme: Aus dem vielfältigen Programm kann sich jeder Teilnehmer seine Themen individuell auswählen und sich dann online zuschalten – für praxisnahe Superkraft mit effizientem Zeitbudget.

Thematisch spannt der Power Day am 14. Juni eine Brücke zwischen Arbeitgeberattraktivität, Rechnungswesen und aktueller Rechtsprechung aus der Finanzverwaltung. Damit greifen die Experten Themen aus dem betrieblichen Alltag auf, die – praktisch angewendet – zu echten Effizienzgewinnen in Unternehmen führen.

Braucht es das Bällebad?

Mit dieser spannenden Frage startet Prof. Dr. Armin Trost in die zweite Runde der diesjährigen Power Days. Denn Arbeitgeber stehen zunehmend vor der Frage, was sie alles bieten müssen, um für ihre aktuellen und potenziellen Mitarbeiter attraktiv zu sein. Das Thema berührt Personalgewinnung dabei genauso, wie Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung. Es stellt sich daher die Frage, was man als Arbeitgeber bieten sollte und was effektive Stellhebel für eine nachhaltige Arbeitgeberattraktivität sind. Prof. Dr. Armin Trost beobachtet diese Veränderungen der Arbeitswelt an der Hochschule in Furtwangen und propagiert ein flexibles HR-Management. Was sich für ihn dahinter verbirgt, stellt er in seiner Session vor.

Mit Planung zu Veränderung

Wie man sich im Unternehmen mit modernen Planungsstrategien auf Veränderungsprozesse einstellen kann, zeigt Jochen Schafberger, Vertriebsleiter der evidanza GmbH, dem Schwesterunternehmen der CSS AG. In seinem Vortrag stellt er mit „Produkt vs. Projekt“ den Weg von der Standardplanung zur individuellen Unternehmensplanung vor. Dabei geht er nicht nur auf Methoden für eine integrierte Unternehmens- (IUP) und Finanzplanung (IFP) ein, sondern greift auch praktische Themen wie „Operative Planung für individuelle Geschäftsmodelle“ oder Planungsstrategien am Beispiel „Forecast und Simulation“ auf.

Den komplexen Themenblock der Finanzverwaltung und Rechtsprechung ordnet Bernhard Lindgens vom Bundeszentralamt für Steuern für seine Zuhörer ein. Er bringt neueste steuerrechtliche Entwicklungen wie z. B. „Unrichtiger Umsatzsteuerausweis“, „Umsatzsteuerregelungen bei Photovoltaikanlagen“ oder „Fahrtenbuchmethoden“ und „Betriebliche Nutzung“ von Mobiltelefonen praxisnah und übersichtlich auf den Punkt. Echte Superkraft, denn: Dieses Wissen kann direkt im Arbeitsalltag zum Einsatz kommen.

Um den gezielten Einsatz von Buchhaltungssoftware geht es im Vortrag des CSS Rechnungswesen-Experten Stefan Lais. Er stellt die Buchhaltungssoftware eGECKO Rechnungswesen als Schlüssel zur Effizienz im Rechnungswesen vor. HR-Experte Kai Hirt geht außerdem darauf ein, wie die vollintegrierte HR-Lösung eGECKO Personalwesen mit ihren zahlreichen Modulen imstande ist, den gesamten Employee Lifecycle abzubilden.

Weitere Power Days im Jahr 2023:

12. Oktober 2023

09. November 2023

Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter:

event.css.de/power-days

Über die Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Lösung eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling/Corporate Performance Management (Business Intelligence, Business Planning, Business Performance Management, Data Management), Personalwesen (Lohn-und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung, Employee Self Service, Digitale Personalakte) sowie ERP-Komponenten für Unternehmen in den Bereichen Dienstleistung und Services (CRM, Projektmanagement, Auftragsabwicklung, Einkauf, etc.) sowie Gesundheit und Soziales.

Über die CSS Gruppe

Mit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz der CSS AG in Künzell bei Fulda sowie dem Hauptsitz der evidanza GmbH in Salching ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit knapp 320 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Landsberg am Lech vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH.

Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

Firmenkontakt

CSS AG

Verena Quell

Friedrich-Dietz-Str. 1

36093 Künzell

+49 (0)661/9392-711



https://www.css.de

Pressekontakt

CSS AG

Sarah Aydin

Friedrich-Dietz-Str. 1

36093 Künzell

+49 (0)661/9392-216



https://www.css.de/

Bildquelle: mavoimages – 340996537 – stock.adobe.com