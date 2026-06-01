Praxisleitfaden zur Mitarbeitergewinnung im Mittelstand

Kostenloser Leitfaden unterstützt KMU´s bei der Personalgewinnung

Vor dem Hintergrund eines anhaltend angespannten Arbeitsmarkts veröffentlicht der Employer-Branding-Experte PhDr. Oliver Scharfenberg den Praxisleitfaden „Mitarbeitergewinnung für KMU – Grundlagenwissen zur erfolgreichen Besetzung Ihrer Stellenangebote“. Das 218-seitige Werk richtet sich gezielt an Inhaberinnen und Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmen. Newsletter-Abonnenten erhalten das Buch unter http://mitarbeitergewinnung.oliver-scharfenberg.com kostenfrei zum Download. Alternativ kann das Buch auch kostenpflichtig erworben werden.

Der Fachkräftemangel hat sich nach jüngsten Erhebungen zu einem allgemeinen Arbeitskräftemangel ausgeweitet. Mit einer Geburtenrate von 1,35 Kindern je Frau in Deutschland (2024) und rund 677.000 Neugeborenen verschärft sich die strukturelle Lage absehbar weiter. Während Konzerne hauptberufliche Personalabteilungen unterhalten, treffen die Folgen auf kleine und mittlere Betriebe besonders hart: Sie konkurrieren um dieselben Kandidaten, häufig ohne eigenes HR-Team und mit begrenzten Budgets.

Konkrete Werkzeuge statt theoretischer Konzepte

Das Buch verzichtet bewusst auf akademische Abhandlungen und übersetzt Erkenntnisse aus über zehn Jahren Beratungspraxis in unmittelbar anwendbare Schritte. Behandelt werden alle Stationen der sogenannten Candidate Journey – von der Karriereseite über soziale Medien und Stellenportale bis zu Onboarding und Probezeitgesprächen. Acht praxiserprobte Anlagen, darunter Musterstellenanzeigen für Handwerk, Büro und IT sowie eine Onboarding-Checkliste, sind ohne weiteres Zutun einsetzbar.

„Ich erlebe in der Beratung immer wieder, dass kleine Betriebe handeln wollen, aber nicht wissen, an welcher Stelle sie anfangen sollen“, erklärt Autor Oliver Scharfenberg. „Genau hier setzt das Buch an: Es zeigt Schritt für Schritt, wo die größten Hebel liegen und wie sich auch ohne Personalabteilung systematisch mehr passende Bewerbungen erzielen lassen.“

Aktuelle rechtliche Entwicklungen berücksichtigt

Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf den rechtlichen Veränderungen, die 2026 in Kraft treten: die EU-Entgelttransparenzrichtlinie (Umsetzungsfrist 7. Juni 2026), die EmpCo-Richtlinie gegen Greenwashing und Social Washing (wirksam ab 27. September 2026) sowie der Pflichtenkatalog des EU AI Act für KI-gestützte Recruiting-Systeme (anwendbar ab 2. August 2026). Für KMU bedeutet das in der Praxis unter anderem, dass Gehaltsspannen künftig spätestens zur Einladung kommuniziert werden müssen und Fragen nach dem aktuellen Verdienst nicht mehr zulässig sind.

Für Redaktionen besonders relevant

Das Werk ist einer der ersten deutschsprachigen Praxisleitfäden, der die drei neuen EU-Regelwerke (EmpCo, Entgelttransparenz, AI Act) gebündelt für die Zielgruppe KMU einordnet. Acht Anlagen mit Musterformulierungen, Checklisten und Gesprächsleitfäden sind direkt verwendbar und können in Redaktionsbeiträgen als Service-Element zitiert werden. Dokumentierte Praxisbeispiele aus Steuerberatung, Handwerk, Pflege und Industrie zeigen, wie kleine Betriebe ohne Konzernbudget messbare Recruiting-Erfolge erzielen.

Über den Autor

PhDr. Oliver Scharfenberg ist seit über zwanzig Jahren unternehmerisch tätig und hat in dieser Zeit als Ausbilder, Key-Account-Manager und Geschäftsführer Verantwortung in unterschiedlichen Funktionen übernommen. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt seit vielen Jahren auf Marketing und Employer Branding. Nach einem betriebswirtschaftlichen Abschluss erwarb er einen MBA mit Schwerpunkt Marketing an der Middlesex University in London und erhielt anschließend von der DTI-University den Titel PhDr. Doctor of Philosophy im Bereich Wirtschaft und Management. In den vergangenen Jahren hat er über 750 Unternehmen beraten. Scharfenberg ist regelmäßiger Interviewpartner in Fachmedien und Wirtschaftsmagazinen.

Bezug und Pressekontakt

Das E-Book „Mitarbeitergewinnung für KMU“ (E-Book-ISBN 978-3-9826678-3-6, 218 Seiten) steht Newsletter-Abonnenten unter http://mitarbeitergewinnung.oliver-scharfenberg.com kostenfrei zum Download bereit.

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