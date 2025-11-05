Praxis & Best Practices im Mobilitätsmanagement – Impulse aus der Unternehmenspraxis

Die vierte „Nationale Konferenz für betriebliche Mobilität“ (NaKoBeMo) am 25. und 26. November in Heidelberg / Keynotes und Praxisbeispiele zeigen, was 2026 wirklich zählt

Mannheim, im Oktober 2025. Wenn es um betriebliche Mobilität geht, ist Pragmatismus gefragt. Ob Dienstreisen, Fuhrparks oder Mitarbeitermobilität – die besten Konzepte entstehen dort, wo Theorie auf Erfahrung trifft. „Genau hier setzten wir mit Umsetzungsbeispielen aus der Praxis, mit Best Practices im Mobilitätsmanagement und Key-Notes aus verschiedensten Disziplinen an“, unterstreicht Axel Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Betriebliche Mobilität (BBM) und Initiator der NaKoBeMo®. Die NaKoBeMo 2025 bringt Menschen aus Unternehmen, Wissenschaft und Beratung zusammen, die Mobilität gestalten – messbar, wirksam, nachhaltig.

Mit Keynotes, Impulsen und praxisnahen Beispielen zeigt die Konferenz, wie Unternehmen ihre Mobilitätsstrategien zukunftsfest machen. Aber es kommen auch Vertreter aus der Politik – dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg – und von Herstellern zu Wort. „Mobilitätsmanagement der Zukunft – Vom Verbrenner bis zur multimodalen Verkehrslösung“ – unter diesem Titel spricht Prof. Dr. Stephan Jansen mit Dr. Arno Homburg, Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen AG. Jansen ordnet wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen ein und erklärt, warum Mobilitätspolitik längst Chefsache ist.

Workshops, Praxisbeispiele und Impulse aus der Unternehmenswelt

Fabian Hirt (ClimateMind) bietet mit seinem Vortrag „Psychologie der Geschäftsreise: Woran hakt es?“ Einblicke in die psychologischen Faktoren erfolgreicher Geschäftsreisen. Wie neue Konzepte in der Praxis gelingen, zeigen unter anderem Carolin Lotko und Michael Haberland von der FRAPORT AG: Fahrgemeinschaften am größten deutschen Airport: Mitfahren. Vernetzen. Klima schützen. Hier wird Mitarbeitermobilität am Flughafen Frankfurt konsequent neu gedacht – effizient, attraktiv und klimafreundlich.

Die #NaKoBeMo 2025 bietet zahlreiche weitere Gelegenheiten, Good Practices und neue Ansätze kennenzulernen – vom Mobilitätsmanagement bis zur Werkstattorganisation. Freuen können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel auf:

– Workshop zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement – Prof. Dr. Stephan Jansen & Prof. Dr. Christian Grotemeier

– Cargobikes in der betrieblichen Mobilität – Arne Behrensen (Zukunft Fahrrad e. V.)

– „CO-Bremsen lösen“ – Fuhrpark-Potenziale nutzen – Wolfgang Schmid (Webfleet)

– Diensträder – Störfallmanagement – Ronald Bankowsky (fast2work)

– Störfälle im Mobilitätsmanagement – Praxisbeispiele und Lessons Learned

Warum diese Themen jetzt wichtig sind

Ob Mobilitätsbudget, E-Dienstwagen oder Radflotte – die betriebliche Mobilität steht vor einem Umbruch. Wirtschaftlicher Druck, neue Berichtspflichten und der Wunsch nach nachhaltigen Lösungen machen Praxiswissen wertvoller denn je.

„Wir müssen Mobilität wieder als Teil der Wertschöpfung verstehen – nicht als reinen Kostenfaktor“, betont Prof. Dr. Stephan Jansen.

Die #NaKoBeMo 2025 liefert Orientierung und Inspiration: Wie gelingt der Wandel von Fuhrparkverwaltung zu ganzheitlichem Mobilitätsmanagement? Welche psychologischen, organisatorischen und technischen Hürden sind zu überwinden – und wie können sie als Chancen genutzt werden?

Mitreden, mitnehmen, umsetzen. Die #NaKoBeMo© ist die Leitveranstaltung für alle, die Mobilität im Unternehmen strategisch weiterentwickeln wollen. Von Best Practices bis zu neuesten Forschungserkenntnissen – in Heidelberg wird deutlich, wie nachhaltige und innovative Mobilität Realität wird und werden kann. Insbesondere Unternehmen, Kommunen und kommunale Betriebe, die die betriebliche Mobilität mit Blick auf die Zukunft verantwortungsvoll gestalten wollen, sollten die Konferenz nicht verpassen. Sie erhalten eine klare Orientierung zu Regulierung, Finanzierung und Technologiepfaden – von betrieblicher Mobilität bis zur Flotten- und Dienstreisepolitik.

Weitere Informationen zur NaKoBeMo mit dem ausführlichen Programm finden Sie unter https://www.nationale-konferenz-mobilitaet.de/

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

