Praktische Verpackungslösungen für Fleischerei, Metzgerei und Feinkosthandel

Im Sortiment von Pack4Food24 finden Einzelhändler und Produzenten ein breites Portfolio an Lösungen für den Verkauf von Fleisch-, Wurst- und Feinkostprodukten

Pack4Food24 ist das B2B Bestell- und Informationsportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Als einer der am breitesten aufgestellten Spezialisten für Serviceverpackungen, Takeaway-, To-Go- und Einwegprodukten, aber auch Hygieneartikel und Reinigungsmittel, bietet Pack4Food24 eine Vielzahl an praktischen, günstigen und qualitativen Lösungen direkt aus einer Hand.

Unter den verschiedenen spezifischen Sortimenten befindet sich auch die Kategorie des Fleischerei-, Metzgerei- und Feinkostbedarfs. Hier finden die Produzenten und Einzelhändler aus diesem Bereich jede Menge praktische Artikel für den Verkauf ihrer Produkte, was letztlich für ein erfolgreiches und produktives Tagesgeschäft sorgt. Egal ob es sich um Einschlagpapiere, Verpackungsbecher, Metzgerfaltenbeutel oder auch leistungsstarke Reinigungsmittel handelt, im Angebot des Verpackungsspezialisten aus Mitteldeutschland finden Fleischer, Metzger und Feinkosthändler immer eine große Auswahl verschiedener Lösungen, welche ideal auf die jeweiligen und unterschiedlichen Ansprüche angepasst sind.

Für die besondere und professionelle Individualität können im Bereich der eingesetzten Verpackungen diverse Produkte auch im Unternehmensdesign oder mit Werbebotschaften bedruckt werden.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

