Praktische Verpackungs- und Servicelösungen für Catering und Partyservice

Bei Pack4Food24 finden Caterer und Partyservice Anbieter ein breites Angebot für den professionellen Cateringbedarf

Wenn man eine größere Feier oder Veranstaltung plant, oder ein Firmenfest oder Meeting ansteht, gehören auch Caterer oder Fleischereien, Bäcker, Restaurants, etc., welche auch einen Partyservice im Angebot haben, zu den qualifizierten Ansprechpartnern beim Abarbeiten der To-Do-Liste. Vom Vollservicebuffet inklusive Geschirr und Besteck bis zum Speiseservice in praktischen Warmhaltebehältern ist alles möglich, aber auch für kleinere Feste, Empfänge und Feiern, oder auch als Aufmerksamkeit für Freunde und Kollegen sind z.B. Platten mit belegten Brötchen, Wurstplatten, Käseplatten, Fischplatten, etc. sehr beliebt.

Nicht immer macht die Verwendung von hochwertigen Geschirren und Transportprodukten ökonomisch Sinn, und so greift man zu praktischen Einwegverpackungen oder Serviceprodukten, welche für eine überschaubare Anzahl an Einsätzen konzeptioniert sind.

Bei Gastro Spezialisten wie Pack4Food24.de, einem Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH aus Magdeburg, ist man als Catering- und Partyserviceanbieter an der richtigen Adresse, wenn es z.B. um Servierplatten aus Aluminium oder Kunststoff, Cateringkartons, Einweg Bestecksets oder auch Einweg GN Behälter für Warmhaltevorrichtungen geht. Über den breiten Cateringbedarf bietet der Großhandelsspezialist in seinem B2B Webportal aber auch ein umfangreiches Sortiment an Food Verpackungen und Tischprodukten, sowie Reinigungsmitteln für den professionellen Einsatz in Küche und Gewerbe.

Auch im Bereich des Marketings kann das Team von Pack4Food24.de kompetent unterstützen, denn zahlreiche Produkte des Sortiments, wie z.B. Servietten, Tablettaufleger, Tragetaschen, Becher oder Kartons können individuell mit Firmen- und Werbedesigns bedruckt werden.

Auch für den Catering Bereich wird Pack4Food24 seinem Credo gerecht, eine Vielzahl an praktischen Lösungen bequem aus einer Hand bieten zu können.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pack4Food24 – Ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005



https://www.pack4food24.de/Fleischerei-und-Partyservice/

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030



http://www.deba-professionals.de

Bildquelle: Adobe Stock #602069228