Präzise Technik für sichere Versorgung

Mengenmessschacht VodaCheck zur Durchflussmessung

Der neue Mengenmessschacht VodaCheck von Mall wurde speziell für den Einsatz in kommunalen und industriellen Trinkwassernetzen mit Durchflussleistungen von DN 50 bis DN 200 entwickelt und ermöglicht eine dauerhaft zuverlässige und normgerechte Durchflussmessung.

Mit dem neuen Geschäftsbereich „Produkte zur Trinkwasserversorgung“ zielt Mall auf Anwendungen in kommunalen und industriellen Wasserversorgungsnetzen und dezentralen Eigenversorgungsanlagen ab. Ziel der neuen Produktreihe ist die sichere Speicherung von Wasser, die präzise Erfassung sowie der stabile Betrieb von Trinkwassersystemen. Der neue Messschacht besteht aus einem monolithischen Stahlbeton-Rundbehälter gemäß DIN 4034-1, ist für hohe statische Belastungen ausgelegt und für den Einbau unter Verkehrsflächen geeignet. Er wird als komplett vormontierte Einheit geliefert – Rohrleitung und Armaturen sind DVGW-zugelassen und ebenso wie die magnetisch-induktive Messeinrichtung bereits werkseitig installiert. VodaCheck eignet sich ideal für Hauptleitungen, Übergabepunkte, Versorgungszonen und Wasserwerke und überzeugt durch hohe Messegenauigkeit, lange Lebensdauer und kurze Einbauzeiten vor Ort.

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von 106 Mio. Euro.

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