Auf Anweisung Seiner Majestät des Königs Mohammed VI empfing Seine Königliche Hoheit Kronprinz Moulay El Hassan am Donnerstagabend in Casablanca S.E.M. Xi Jinping, den Präsidenten der Volksrepublik China, der einen kurzen offiziellen Besuch im Königreich Marokko macht.

Bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Mohammed V in Casablanca wurde S.E.M. Xi Jinping von Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Moulay El Hassan herzlich empfangen. Dieser Empfang markierte den Beginn eines Besuchs im Rahmen der marokkanisch-chinesischen Beziehungen, die durch tiefe Freundschaft und verstärkte Zusammenarbeit gekennzeichnet sind.

Anschließend wurde der chinesische Präsident vom marokkanischen Premierminister Aziz Akhannouch empfangen, bevor er eine Ehrenformation der königlichen Garde inspizierte. Diese feierliche Zeremonie wurde gefolgt von Vorstellungen der regionalen Würdenträger und der in Marokko anwesenden Mitglieder des chinesischen diplomatischen Korps.

Der Besuch des Präsidenten Xi Jinping, der von einer Delegation hochrangiger Vertreter der Kommunistischen Partei Chinas begleitet wird, zeigt den gemeinsamen Willen der Führer beider Länder, die strategische Partnerschaft zwischen China und Marokko zu fördern, nachdem Seine Majestät der König Mohammed VI im Mai 2016 zu Besuch war.

Der Besuch des Königs Mohammed VI im Jahr 2016 markierte tatsächlich einen Wendepunkt in der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Marokko und China. Diese Reise legte eine solide Grundlage für eine verstärkte Partnerschaft. Infolgedessen sind eine Reihe gemeinsamer Projekte und Investitionen entstanden, die zu einem Anstieg der Handelsströme zwischen den beiden Ländern führten. Diese Dynamik hat nicht nur die Möglichkeiten der gemeinsamen Entwicklung gefördert, sondern auch die Kooperationshorizonte erweitert und es beiden Ländern ermöglicht, von einer verstärkten Zusammenarbeit zu profitieren.

Der aktuelle Besuch des Präsidenten Xi Jinping in Marokko setzt den im Jahr 2016 begonnenen Schwung fort und bietet eine neue Gelegenheit, die vertiefte kulturelle, wirtschaftliche und politische Verbindungen zu diskutieren sowie neue Chancen für die bilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu erkunden.

