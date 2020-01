Präsentation des Taycan elektrisiert 600 geladene Gäste

Niederrhein. Elektrisierendes Fahrzeug. Elektrisierender Abend. Bei der

Vorstellung des Taycan am 17.01.2020 verwandelte sich die Duisburger

Kraftzentrale in einen Ort voller Spannungsmomente.

Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer des Porsche Zentrum

Niederrhein, Marcel van der Velden, übernahm Chris Brow die Moderation der

abwechslungsreichen Abendveranstaltung. Mit seiner lockeren Art sorgte er

ebenso wie DJane Elle für gute Stimmung bei den gut 600 geladenen Gästen.

Bei angeregten Gesprächen und in angenehmer Atmosphäre wurde mit

Spannung das Highlight der Veranstaltung erwartet: die Premiere und

Enthüllung des ersten vollelektrischen Porsche. Und das Publikum wurde

nicht enttäuscht. Denn die Vorstellung der neuesten Modellreihe fand ganz

standesgemäß mit einer elektrisierenden Performance durch LED-Tänzer

statt.

Aber noch bevor es soweit war, wurde es beim Technik-Talk mit Bastian

Schramm schon einmal richtig spannend. Der Leiter Marketing der Porsche

Deutschland GmbH gewährte vielfältige Einblicke in Technik und Details des

Taycan. Er beantwortete ausführlich Fragen und teilte seine Begeisterung mit

den Anwesenden. Ein gelungener Auftakt für die mit Begeisterung erwartete

Enthüllung des Porsche Taycan.

Es war ein ereignis-reicher Abend mit interessanten Gästen, einem exklusiven

Rahmenprogramm und der Zukunft des Sportwagens, der allen in guter

Erinnerung bleiben wird.

Das Porsche Zentrum Niederrhein ist in Moers beheimatet. In der Region und darüber hinaus genießt es bei Porsche Enthusiasten einen hervorragenden Ruf. Neben aktuellen Neu- und Gebrauchtwagen begeistert das Porsche Zentrum mit Veranstaltungen, die als unvergessliche Momente in Erinnerung bleiben. Als zertifizierter Porsche Classic Partner kümmern sich im Autohaus zudem Experten engagiert um historische Schmuckstücke.

Das Porsche Zentrum Niederrhein besteht seit Ende 1989. Seit 2007 ist es inhabergeführt, neben Marcel van der Velden ist Gerd Minrath Mitinhaber. Der Sportwagenhändler beschäftigt aktuell 45 Mitarbeiter, darunter allein 25 Mitarbeiter im Service. In einem Showroom von mehr als 2.000 Quadratmetern werden Neuwagen ausgestellt und im separaten Gebäude wird die Vielfalt der Gebrauchtwagen aufgezeigt. Das Porsche Zentrum Niederrhein in Moers hat sich außerdem auf die professionelle Pflege und Wartung von klassischen Modellen spezialisiert und ist von Porsche offiziell als sogenannter Porsche Classic Partner anerkannt worden.

