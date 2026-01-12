PR von Harsdorf kommuniziert für alangu

Die Münchner Agentur gewinnt innovativen Anbieter für KI-gestützte Gebärdensprachübersetzung als neuen Kunden

München, 12. Januar 2026: PR von Harsdorf, Münchner Agentur für strategische Unternehmenskommunikation mit Schwerpunkt auf Technologie, IT und digitale Transformation, ist ab sofort für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der alangu GmbH verantwortlich. Das in Köln ansässige Software-Unternehmen ermöglicht mit seiner mehrfach ausgezeichneten KI-basierten Lösung die barrierefreie digitale Kommunikation in Deutscher Gebärdensprache (DGS) – schnell, skalierbar und datenschutzkonform.

alangu hat eine innovative Software entwickelt, die Text mithilfe eines animierten 3D-Avatars automatisiert in DGS übersetzt. Die Lösung wird bereits von rund 200 Unternehmen, Kommunen und öffentlichen Einrichtungen eingesetzt – von Verwaltungen über Krankenhäuser bis zu Museen und Serviceportalen. Sie ermöglicht es Organisationen, Webseiten, Videos, Formulare und digitale Services ohne eigene Gebärdensprach-Expertise rechtssicher und effizient barrierefrei anzubieten.

Der Bedarf wächst rasant: Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) verpflichtet seit 2023 die öffentliche Hand zur umfassenden digitalen Barrierefreiheit, und seit 2025 gilt mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) erstmals eine entsprechende Verpflichtung auch für Unternehmen.

Die alangu-Software bietet hierfür einen intuitiven, modularen Baukastenansatz, der es Anwendern ermöglicht, Gebärdensprachvideos flexibel, kosteneffizient und ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Dank 3D-Avataren, die Mimik, Gestik, Körperhaltung und Tiefendimension präzise abbilden, erzielt die Lösung eine besonders hohe Verständlichkeit.

„Mit alangu gewinnen wir einen Kunden, der nicht nur technologische Innovation liefert, sondern echte gesellschaftliche Relevanz besitzt“, erklärt Elke von Harsdorf, Geschäftsführerin von PR von Harsdorf. „Digitale Barrierefreiheit ist eine Zukunftsaufgabe – und wir freuen uns sehr darauf, die großartige Mission von alangu kommunikativ zu begleiten und ihre einzigartige Lösung im Markt weiter sichtbar zu machen.“

