PR von Harsdorf gewinnt Cornerstone OnDemand als Neukunden

Die Münchner Agentur übernimmt die PR für einen führenden HR-Tech-Anbieter

München, 25. Juni 2026: PR von Harsdorf, Münchner Agentur für strategische Unternehmenskommunikation mit Schwerpunkt auf Technologie, IT und digitale Transformation, ist verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Cornerstone OnDemand Germany GmbH. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Lösungen für eine zukunftsfähige Belegschaft. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden zu rekrutieren, zu entwickeln, zu motivieren und langfristig zu binden.

Mit seiner KI-gestützten Plattform Cornerstone Workforce AI hilft Cornerstone Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und relevante Skills für eine zukunftsfähige Belegschaft zu entwickeln. Nutzungsmuster und Skill-Lücken im Arbeitsumfeld lassen sich dafür mit externen Arbeitsmarktdaten verknüpfen und in konkrete Handlungsempfehlungen überführen. Weltweit vertrauen rund 7.000 Unternehmen und mehr als 140 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 186 Ländern auf die Lösungen von Cornerstone.

„Mit PR von Harsdorf haben wir uns für eine Agentur entschieden, die nicht nur über langjährige Erfahrung in der B2B-Tech-Kommunikation verfügt, sondern auch die komplexen Anforderungen der HR-Tech-Branche versteht“, sagt Daniela Jürgens, Senior Field Marketing Manager Central & Eastern Europe bei Cornerstone. „Gemeinsam wollen wir unsere Marktpräsenz im deutschsprachigen Raum nachhaltig stärken und verfestigen.“

Friederike Floth, Co-Geschäftsführerin von PR von Harsdorf, ergänzt: „Cornerstone steht für Innovation in einem Markt, der aktuell einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Themen wie KI-gestützte Talententwicklung, Reskilling und der Übergang zu einer skill-basierten Arbeitswelt sind für Unternehmen heute strategisch entscheidend. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Cornerstone kommunikativ begleiten dürfen und die Sichtbarkeit des Unternehmens im deutschsprachigen Markt weiter stärken.“

Über PR von Harsdorf GmbH

PR von Harsdorf ist eine inhabergeführte Agentur für strategische Kommunikationsberatung, Content-Entwicklung und Medienarbeit mit Sitz in München. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen IT, Hightech, digitale Transformation und B2B-Kommunikation. Zu den Kunden zählen sowohl Start-ups als auch Mittelständler sowie Großunternehmen aus der Hightech- und Elektronikbranche. Weitere Informationen unter: www.pr-vonharsdorf.de

Kontakt

PR von Harsdorf

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089189087333



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