PR-Möglichkeiten zur EM: So nutzen Unternehmen die Fußball-Euphorie geschickt für sich

Ein Großereignis im Jahre 2024 ist ohne Zweifel die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Durch das große öffentliche Interesse ist sie der ideale Aufhänger für die PR-Botschaften von Unternehmen verschiedenster Branchen. Als eine der führenden Plattformen für Online-PR bietet der Presseverteiler „PR-Gateway“ ein umfangreiches Angebot für die Erstellung und Verbreitung von Online-Pressemitteilungen im EM-Zeitraum und darüber hinaus an.

Die Fußball-EM richtig für die Unternehmenskommunikation nutzen

Der DFB hat mit seiner diesjährigen Bekanntgabe seiner Spieler für die EM im eigenen Land das Fußball-Fieber entfacht: In einem aufsehenerregenden PR-Clou wurden die deutschen Nationalspieler nicht wie gewohnt vom amtierenden Bundestrainer verkündet, sondern nach und nach von ausgewählten Bürgern, Content Creatoren und Prominenten sehr publikumswirksam enthüllt, wie die Sportschau am 13. Mai 2024 berichtet.

Diese kreative Herangehensweise zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial die EM als PR-Möglichkeit birgt. Unternehmen und Organisationen können das gesteigerte öffentliche Interesse optimal durch strategische Online-Kampagnen für sich und ihre PR-Zwecke nutzen, um die Aufmerksamkeit ihrer Leads auf sich zu lenken. Social Media und Online-PR bieten eine hervorragende Gelegenheit dazu.

Die Herausforderung dabei ist, nicht im Getümmel übersehen zu werden. Für eine gute PR-Strategie während des Turniers helfen folgende Tipps:

1. Die gute Stimmung nutzen: An der Beliebtheit des Themas bedienen und gute Neuigkeiten teilen, die eine Verbindung zum Sport herstellen.

2. Fußballvokabular gebrauchen: Mögliche Beispiele sind „Unser Team ist immer in Bestform“ oder „Für Sie bringen wir auch das Runde ins Eckige“. Dabei Phrasen gekonnt einsetzen, aber Texte nicht überladen.

3. Die EM gemeinsam erleben: Das Berichten über interne Tippspiele, Events oder Public-Viewings schafft Authentizität für Unternehmen und hält wunderbare Möglichkeiten zum Employer-Branding bereit.

4. Mehrwerte anbieten: Mit praktischen Tipps, Hilfestellungen und Angeboten gewinnt man die Aufmerksamkeit von Kunden.

5. Auf Turnierentwicklungen reagieren: Newsjacking nennt sich die PR-Technik, auf einer Themenwelle mitzureiten und sie für sich zu nutzen. Via Pressemitteilung oder Social Media kann man auf aktuelle Entwicklungen des Turniers adäquat reagieren. Dabei die X-Trends (ehemals Twitter) im Auge behalten und herausfinden, welche Hashtags populär sind.

6. Markenschutzrechte beachten: Geschützte Zeichen der UEFA, wie Logos, Slogans und Symbole, sind markenrechtlich geschützt und dürfen nicht frei verwendet werden.

7. An Fußball-Abstinenzler denken: Auch die Kommunikation von Alternativen zur EM kann helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Mit PR-Gateway selbstständig Pressemitteilungen veröffentlichen – ohne Gatekeeper

Mit dem Verfassen einer EM-bezogenen Pressemitteilung ist es jedoch nicht getan. Gerade bei aktuellen Medienereignissen ist es wichtig, die Mitteilungen schnell und effizient in die Öffentlichkeit zu bringen, um Aufmerksamkeit zu erzielen. In den unendlichen Weiten des Internets brauchen PR-Verantwortliche dafür gute Strategien und Netzwerke, um die Online-Sichtbarkeit ihrer PR-Botschaften zu erhöhen und ihre Zielgruppen zu erreichen. Eine große Arbeitserleichterung bei der Auswahl und dem Versand an geeignete Online-Medien stellt der Presseservice „PR-Gateway“ dar. Mit einem großen Netzwerk aus über 250 Partnerportalen, News-Diensten und Social Media ermöglicht PR-Gateway eine zielgerichtete Verbreitung von Unternehmensnachrichten mit geringem Arbeitsaufwand. Die Besonderheit von PR-Gateway besteht darin, dass Unternehmen unabhängig von Redaktionen oder Journalisten ihre Fachbeiträge, Pressemitteilungen, Eventankündigungen und Unternehmens-News selbstständig veröffentlichen können. Damit verfolgt PR-Gateway einen autonomen Ansatz, der nicht nur wertvolle Zeit spart, sondern auch sicherstellt, dass Marketers ihre Inhalte selbstbestimmt dort positionieren können, wo sie ihre Zielgruppe finden.

PR-Gateway als Werkzeug für erfolgreiche EM-Kommunikation

Von PR-Einsteiger bis Branchenprofi – jedes Unternehmen hat individuelle PR-Bedürfnisse. Daher bietet PR-Gateway seinen Kunden und Interessenten eine Reihe flexibler PR-Pakete sowie einen bedürfnisorientierten Kundenservice an. Zusätzlich stellen sie in diesem Jahr für Unternehmen aller Branchen ein gesondertes EM-Angebot zur Verfügung: Während des gesamten Turnierzeitraums, vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024, gewährt PR-Gateway 15 % Rabatt auf alle Neuabschlüsse einer Basic-, Monats- oder Jahresflat sowie auf Upgrades von Bestandskunden.

Details des EM-Angebots:

Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024

Rabatt: 15 % auf alle Basic-, Monats-, Jahresflats und Upgrades

Gutscheincode: EM24PRG-15

Interessierte können das EM-Angebot ab dem 14. Juni 2024 direkt über die Webseite von PR-Gateway nutzen. Weitere Informationen zu den EM-Angeboten für die Online-PR

Über ADENION / PR-Gateway

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

