PR & Kommunikation bei Themen-Radio: Von Account-Journeys, Kant für CEOs und Influencer-Marketing

Impulse für das Management von und in Unternehmen / Aktuelle Themen: Die Account-Journey im B2B-Vertrieb / Was CEOs von Kant lernen können

Weilburg, im April 2024. Themen-Radio ist ein Audiokanal mit Podcasts und begeistert mit Themen rund um Business, Management und Karriere. In verschiedenen Rubriken greift Themen-Radio aktuelle Managementthemen auf, die sich unter anderem mit Konzepten und Aktivitäten erfolgreicher Unternehmen auseinandersetzen. Die Macher sprechen mit Persönlichkeiten aus Theorie und Praxis, Buchautorinnen, -autoren und ausgewiesenen Expertinnen und Experten auf verschiedenen Gebieten.

Im Kanal PR & Kommunikation gehet es zum Beispiel darum, wie man Social Media gewinnbringend einsetzt und mit Facebook, Instagram, Youtube und Co. Umsatz generieren kann oder wie Influencer Marketing funktioniert. Das sind nur einige der Themen, die im Podcast behandelt werden.

Welche Fehler sollte man im B2B-Vertrieb vermeiden und auf welche wesentlichen vertrieblichen Erfolgsfaktoren kann man sich mühelos verlassen? Diese Fragen beantwortet Hans-Peter Neeb, Autor des Buches „Account-Management-Strategien im B2B-Vertrieb“ in der neuen Podcast-Folge mit dem Titel „Die Account-Journey im B2B-Vertrieb“. Darin erläutert er, wie eine Account-Journey aussieht, wie sie genutzt werden kann und nennt die 10 Schritte, um gemeinsam mit dem Kunden erfolgreich zu werden. In einer weiteren Folge erklärt Dr. Wolfgang Griepentrog, Kommunikationsberater und Interimsmanager, „Was CEOs von Kant lernen können“. Er gibt Tipps, wie man souverän und unabhängig im Geiste bleiben kann und zeigt auf, dass „Macht und Management“ Menschen nicht immer zum Positiven verändern.

Außerdem haben Sie vielleicht einige weitere Interviews verpasst?

Eine weitere Podcast-Folge mit Dr. Wolfgang Griepentrog beschäftigt sich mit der CEO-Kommunikation. Was muss ein CEO können, wie wichtig ist dessen Reputation und wie kann diese gemanagt werden? Diesen Fragen wird in der Folge „CEO-Kommunikation – glaubwürdig kommunizieren“ nachgegangen. Nils Haupt, Leiter der Kommunikation von Hapag Lloyd und seit 2023 auch Präsident der Deutschen Public Relations Gesellschaft e.V. spricht unterdessen in einer anderen Folge über „Interne Kommunikation – Grundlage des Erfolgs“. Er erläutert, welche Kriterien wichtig für den Erfolg und wie man das internationale Management davon überzeugt, dass interne Kommunikation wichtig ist. Diese und viele weitere spannende Beiträge finden Sie unter https://www.themen-radio.de/ Hören Sie rein!

Management-Publishing – Verlag für Management-Themen.

Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen.

2020 startete der Verlag mit Themen-Radio ( www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin ( www.mehr-magazin.com). Über eine kostenlose Mitgliedschaft bei Mehr-Magazin kann man auch unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation online bestellen. Ordnungs-Expertin Edith Stork stellt dort ihre wertvolle Methode in fünf Modulen vor.

Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de

Firmenkontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH / Management Publishing

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073442



http://www.management-publishing.com

Pressekontakt

Management Publishing

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073442



https://www.management-publishing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.