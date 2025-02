Die PR-Agentur PR4YOU & Digitalmarketing-Agentur media:meets GmbH gehen eine starke Partnerschaft ein, um innovative Lösungen in der PR-Arbeit und im E-Commerce-Marketing zu schaffen.

PR-Agentur PR4YOU & Digitalmarketing-Agentur media:meets GmbH bündeln Kräfte für eine neue Ära der Kommunikation und E-Commerce-Erfolge

Die PR-Agentur PR4YOU ( www.pr4you.de) und die Digitalmarketing-Agentur media:meets GmbH ( www.mediameets.de) geben eine strategische Partnerschaft bekannt, die eine kraftvolle Kombination aus Expertise in der Pressearbeit, Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit herausragendem Know-how im Bereich Online- & E-Commerce-Marketing vereint. Die beiden bekannten Agenturen haben sich zusammengetan, um ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die sowohl in der digitalen Welt als auch in der klassischen Medienlandschaft gleichermaßen erfolgreich sind.

PR-Agentur PR4YOU & Digitalmarketing-Agentur media:meets GmbH: Ein starkes Team für Öffentlichkeitsarbeit

Die PR-Agentur PR4YOU ist eine renommierte PR-Agentur mit Sitz in Berlin, die sich seit 2001 auf maßgeschneiderte Kommunikationslösungen und Public Relations spezialisiert hat. Sie ist bekannt für ihre langjährige Expertise in der Pressearbeit und Medienarbeit sowie ihre erfolgreichen Event-PR-Strategien. Mit einem engagierten Team aus erfahrenen PR-Experten bietet die PR-Agentur PR4YOU eine breite Palette an Dienstleistungen, um die Markenbekanntheit und Reputation ihrer Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu steigern.

Mit über 17 Jahren Erfahrung im Bereich Digitalmarketing setzt die media:meets GmbH aus Essen weiterhin Maßstäbe für erfolgreiches E-Commerce. Die Digitalmarketing-Agentur hat sich auf maßgeschneiderte digitale Marketingstrategien spezialisiert, die den Online- sowie E-Commerce-Bereich auf das nächste Level heben. Durch die Partnerschaft mit der PR-Agentur PR4YOU wird das Portfolio um leistungsstarke Content Digital-Marketing-Strategien ergänzt, die den Bedürfnissen der modernen Markenwelt gerecht werden.

Klassische PR und digitale Marketingstrategien: Eine starke Kombination

Die Zusammenarbeit zwischen der PR-Agentur PR4YOU und der Digitalmarketing-Agentur media:meets GmbH schafft eine ideale Grundlage für die Umsetzung erfolgreicher PR-Maßnahmen. Dabei wird das Fachwissen beider Agenturen in den Bereichen der traditionellen PR und des digitalen Marketings miteinander kombiniert. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Konzepte, die sowohl die Medienpräsenz als auch die digitale Reichweite der Kunden entscheidend erhöhen.

„Die Zusammenarbeit mit der PR-Agentur PR4YOU ermöglicht es uns, unseren Kunden eine noch ganzheitlichere Betreuung zu bieten. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus Medienarbeit und innovativen Online-Marketing-Lösungen der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist“, erklärt Dominic Alimi, geschäftsführender Gesellschafter der media:meets GmbH.

Marko Homann, Leiter der PR-Agentur PR4YOU, fügt hinzu: „Unsere Partnerschaft mit der media:meets GmbH ist ein strategischer Schritt, um unseren Kunden durch die Kombination von Pressearbeit, Medienarbeit und Event-PR noch umfassendere Lösungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Wege zu gehen und den Erfolg unserer Kunden weiter auszubauen.“

Die PR-Agentur PR4YOU ist eine renommierte PR-Agentur mit Sitz in Berlin, die sich seit 2001 auf maßgeschneiderte Kommunikationslösungen und Public Relations spezialisiert hat. Mit einem engagierten Team aus erfahrenen PR-Experten bietet die PR-Agentur PR4YOU eine breite Palette an Dienstleistungen, um die Markenbekanntheit und Reputation ihrer Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu steigern. Die Agentur setzt auf eine präzise Medienarbeit und die gezielte Gestaltung von Kommunikationsstrategien, die den Ruf und die Sichtbarkeit ihrer Kunden nachhaltig stärken. Besonders in der Event-PR sowie bei der klassischen Pressearbeit hat sich die PR-Agentur als zuverlässiger Partner erwiesen.

Die media:meets GmbH ist eine bekannte Digitalmarketing-Agentur mit über 17 Jahren Erfahrung im Bereich Online-Marketing. Die Agentur ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Digitalstrategien spezialisiert und hat zahlreiche erfolgreiche Projekte für Unternehmen unterschiedlicher Branchen realisiert. Ihr Fokus liegt auf der Optimierung von Online-Marketing-Maßnahmen und der nachhaltigen Steigerung des Umsatzes im E-Commerce-Bereich.

www.pr4you.de

www.mediameets.de

Über die PR-Agentur PR4YOU:

Die in Berlin ansässige PR-Agentur PR4YOU ist eine Full Service Agentur für Public Relations und Kommunikation. PR4YOU betreut seit 2001 Unternehmen, Institutionen und Personen lokal, regional, national und international in den Bereichen Public Relations, klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, Suchmaschinen-PR (SEO-PR), Social Media Relations, Mediaberatung, Mediaplanung, Werbung und Werbeschaltung, Corporate Communications, Corporate Publishing und Corporate Design.

Das Team um den geprüften PR-Berater (DAPR) Holger Ballwanz besteht aus Public Relations Experten (PR-Berater und PR-Redakteure, Mediaberater und Mediaplaner, Grafiker und Mediendesigner sowie Fotografen) mit umfassender Berufspraxis in Public Relations, Journalismus, Marketing, Mediaplanung und Werbung.

Weitere Informationen über die PR-Agentur PR4YOU sind im Internet unter www.pr4you.de abrufbar.

Kontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.