Powerbank für deinen Alltag: Dein Workbook für mehr Kraft & Leichtigkeit

Dein Akku ist leer? Wäre doch super, wenn Du Dich wie Dein Smartphone einfach aufladen könntest. Irgendwie rennst Du in letzter Zeit nämlich gefühlt nur noch im Low-Batterie-Modus von Termin zu Termin und fällst abends nur noch ins Bett. Zeit für Familie, Freunde oder Hobbys bleibt wenig.

Manchmal würdest Du am liebsten den Job hinschmeißen oder einfach ans andere Ende der Welt reisen ohne Handy, ohne E-Mails und ständige Erreichbarkeit? Du möchtest etwas ändern, aber Dir fehlt selbst dazu gerade die nötige Energie? Wo soll die auch so plötzlich herkommen bei so viel Stress! Die Antwort ist ganz einfach: Aktiviere Deine innere Powerbank für Deinen Alltag!

In meinem praktischen Workbook zeige ich, wie du deine persönliche innere Powerbank aktivieren kannst, achtsamer wirst, Stress abbaust und so mehr Energie für Deinen Alltag gewinnst. Mit wissenschaftlich basierten Methoden bekommst Du für jeden wichtigen Lebensbereich Inspirationen, wie Du mit wenig Aufwand an Energie gelangen und glücklicher werden kannst.

Dieses Buch ist kein Lese-Buch, es ist ein Macher-Buch! Es macht Dich fit fürs Leben. Du analysierst deinen IST-Zustand und führst eine tiefgehende Standortbestimmung durch. Wo stehe ich und wo möchte ich hin? Du lernst, Dich besser zu verstehen und kannst so Deine Ziele neu ausrichten, gesunde Gewohnheiten in Dein Leben integrieren und Dich einfach rundum wohlfühlen. In jedem Kapitel findest Du praktische Übungen, die Du ganz leicht in Deinen Alltag integrieren kannst.

Dieses Buch hilft dir dabei:

Deine Energie zu erhöhen durch Tipps zu Ernährung, Schlaf, Atemübungen, Meditation, Bewegung / Sport und Yoga.

Deine geistige und körperliche Fitness zu erhalten bzw. auszubauen.

Deine Lebenseinstellung gesund und positiv auszurichten.

Deinen Tagesablauf in bewusste Routinen zu bringen und somit Dein Leben neu zu strukturieren.

Deine Gewohnheiten, wie Schlaf und Entspannung für mehr Energie und Wohlbefinden zu optimieren.

In „Powerbank für Deinen Alltag“ liefere ich nicht einfach nur ein Anti-Stress-Buch, sondern einen treuen Wegbegleiter, um den Alltag zu meistern. Durch meine eigenen Erfahrungen weiß ich, wie schwierig es sein kann, aus dem Hamsterrad und dem Alltagsstress auszusteigen.

AMAZON „Powerbank für Deinen Alltag“: https://www.amazon.de/Hanna-Sch%C3%B6nert/dp/B0BW2SL7WT

„High Energy“ Video – Erhalte 3 wertvolle Tipps zu gesunden und neuen Gewohnheiten: https://youtu.be/3TdFrIPR2a8?si=fxtJVwnM7XBDloeM

KONTAKT:

Web: www.kraft-im-alltag.com

info@kraft-im-alltag.com

Lade mit mir deine innere Powerbank auf!

Lieben Gruß

Hanna Schönert

Expertin für Gewohnheiten, Life Coach, Autorin

Hanna Schönert

Life Coach, Autorin

Bildrechte: Hanna Schönert – Expertin für Gewohnheiten, Life Coach, Autorin