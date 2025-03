Power-Werbemedium: 12,5 Mio. Kontakte im Monat mit „Trude Kuh“ Vereinsförderung

Werbemöglichkeiten bei der „Trude Kuh“ Vereinsförderung für Unternehmen mit sozialem Engagement

Saterland (30.03.2025) – Die digitale Welt von heute verlangt nach neuen Wegen, um nationale, regionale sowie loklae Marken zu präsentieren. Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 unter der Dachmarke der schuhplus-group als eine außergewöhnliche Plattform etabliert, die nicht nur mit einer enormen Reichweite und Glaubwürdigkeit überzeugt, sondern auch einen klaren Fokus auf soziale Verantwortung legt. Mit monatlich über 12,5 Millionen Kontakten bietet die Medienmarke eine unvergleichliche Möglichkeit für Unternehmen, ihre Werbebotschaften wirkungsvoll und nachhaltig zu verbreiten – und das alles im positiven, gemeinnützigen Kontext. Durch den lokalen Sitz von „Trude Kuh“ und durch die Möglichkeit, lokale Werbung im Internet auszuspielen, ist das Angebot des Medienunternehmens insbesondere wertvoll für Betriebe aus den Landkreisen Cloppenburg, Leer, Ammerland, Emsland sowie Oldenburg.

„Werbung für die gute Sache“, so lässt sich das Konzept der „Trude Kuh“ Vereinsförderung treffend zusammenfassen. Hier verschmelzen Werbung und soziale Verantwortung auf eine Weise, die es Unternehmen ermöglicht, sich nicht nur als Markenbotschafter, sondern auch als Unterstützer von Vereinsprojekten und gemeinnützigen Initiativen zu positionieren – ein bestmögliches Investment, denn bei guten Firmen kaufen Menschen gerne ein. „In einer Zeit, in der die Bevölkerung zunehmend Wert auf ethisches Engagement und soziale Verantwortung legen, ist eine Partnerschaft mit der „Trude Kuh“ Vereinsförderung der ideale Weg, um gezielt und effektiv Aufmerksamkeit zu erlangen, ohne das hohe Investmeint einer traditionellen Werbekampagne“, so Geschäftsführer Kay Zimmer.

Banner, Stand-Alone, Pre-Rolls: „Trude Kuh“ bietet das gesamte digitale Werbe-Package

Die Vielzahl an Werbeformaten, die die „Trude Kuh“ Vereinsförderung bietet, ermöglicht es Unternehmen, auf vielseitige und kreative Weise mit ihrer Zielgruppe zu interagieren. So können Sponsoren der Vereinsförderung zum Beispiel über Newsletter-Banner ihre Angebote direkt in die Postfächer einer engagierten Community bringen, die sich aktiv für die Förderung von Vereinen einsetzt. Diese Banner sind nicht nur klassische Werbeanzeigen, sondern Teil eines authentischen Umfelds, das Vertrauen und Glaubwürdigkeit ausstrahlt.

Besonders beliebt sind die Video-Marketing-Möglichkeiten, die die „Trude Kuh“ Vereinsförderung bietet. Video-Inhalte sind heutzutage das Herzstück der digitalen Kommunikation. Sie vermitteln eine emotionale Botschaft und bleiben länger im Gedächtnis der Zuschauer. „Werbung durch Video bringt den Zuschauern nicht nur Informationen, sondern berührt sie emotional“, erklärt Content-Director Georg Mahn. „Mit Video-Specials oder Programmsponsorings können Unternehmen sich auf eine authentische und glaubwürdige Weise präsentieren und ihre Botschaft direkt an die Menschen bringen, die sich aktiv für positive Veränderungen in der Gesellschaft einsetzen.“ Highlight im Beliebtheitsranking seien die Interviews im hauseigenen TV-Studio mit lokalen Unternehmern, verrät der Medienexperte.

Neben klassischen Pre-Rolls und Geo-Targeting können Unternehmen auf innovative Werbeformen wie Switch In oder Trailersponsoring zurückgreifen, die ihnen helfen, ihre Markenbotschaft optimal zu platzieren und gezielt eine breite Zuschauerschaft zu erreichen. Die Kombination aus gezieltem Video-Marketing und emotionaler Ansprache sorgt für eine langfristige und wirkungsvolle Markenbindung.

Interaktive Unternehmenspräsentationen: Direkter Kontakt zur Zielgruppe

Ein weiteres Highlight der „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist die Möglichkeit, Unternehmen und deren Produkte oder Dienstleistungen in einem besonders persönlichen Rahmen zu präsentieren. Ob durch Interviews im modernen TV-Studio oder via Zoom-Schaltung, die Werbepartner haben die Gelegenheit, ihre Markenbotschaft im Dialog mit der Community zu platzieren. Diese Interviews werden professionell produziert und über verschiedene Kanäle verbreitet, sodass Unternehmen nicht nur einmalige PR erhalten, sondern kontinuierlich von einem breiten Publikum wahrgenommen werden.

„Wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen und ihre Vision direkt mit einer engagierten und treuen Community zu teilen“, so Zimmer. „Dies schafft eine starke emotionale Verbindung und ermöglicht es unseren Partnern, sich als authentische Marken zu positionieren, die sich für mehr als nur den wirtschaftlichen Erfolg interessieren.“

Die Werbepartner können zudem von der breiten Medienpräsenz profitieren, die durch die Verbreitung von Reels, Shorts und Storys entsteht. Diese kurzen, prägnanten Videoformate sorgen für eine konstante Sichtbarkeit und bieten die perfekte Gelegenheit, um ein Unternehmen oder ein Produkt immer wieder in den Köpfen der Konsumenten zu verankern.

Eine ganzheitliche Lösung für effektives Online-Marketing

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist mehr als nur eine Plattform für digitale Werbung. Sie bietet eine ganzheitliche Lösung, bei der Unternehmen von der Konzeption bis zur Distribution ihrer Werbemaßnahmen alles aus einer Hand erhalten. Das erfahrene Team der „Trude Kuh“ Vereinsförderung sorgt dafür, dass die Werbemaßnahmen nicht nur kreativ und professionell umgesetzt werden, sondern auch strategisch effizient sind. Durch die Kombination von strategischer Platzierung, gezieltem Video-Marketing und interaktiver Kommunikation wird jedes Unternehmen als wertvoller Teil einer Gemeinschaft präsentiert, die auf Werte setzt und soziale Verantwortung übernimmt.

„Unsere Werbepartner profitieren von der Qualität und Reichweite unserer Plattform, die durch eine tief verwurzelte Community geprägt ist“, erklärt Mahn. „Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist eine Plattform, die nicht nur wirtschaftlich attraktive Werbemöglichkeiten bietet, sondern auch einen sozialen Mehrwert schafft – insbesondere für lokale Unternehmen, die durch Videomarketing einen echten PR-Schub erfahren werden.“ Die Mediadaten der „Trude Kuh“ Vereinsförderung weisen unterdessen detaillierte Auswertungen zu den Zielgruppen aus.

Werben und Fördern: Ein Gewinn für alle Beteiligten

Das Konzept der „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist einzigartig, da es für Werbepartner zwei wesentliche Ziele miteinander vereint: Die Steigerung der Markenpräsenz der Werbepartner und die Unterstützung gemeinnütziger Vereinsprojekte. Mit jeder Partnerschaft tragen Unternehmen aktiv zur Förderung von sozialen Projekten bei, sei es durch Spenden, die durch ihre Werbemaßnahmen generiert werden, oder durch die Unterstützung von Gewinnspielen und Co-Registrierungen. Dies bedeutet, dass jedes Unternehmen nicht nur in seine eigene Reichweite investiert, sondern gleichzeitig einen positiven Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leistet.

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung bietet den Unternehmen eine besonders wertvolle Möglichkeit, sich als verantwortungsbewusste Marken zu präsentieren, die sich nicht nur um ihren eigenen Erfolg kümmern, sondern auch aktiv das Wohl der Gemeinschaft fördern. Denn in einer Welt, in der immer mehr Menschen Wert auf ethisches und soziales Engagement legen, ist es wichtiger denn je, sich als Unternehmen auch in diesem Bereich zu positionieren.

„Trude Kuh“: Die ideale Plattform für werteorientiertes, umsatzstarkes Marketing

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung bietet Unternehmen eine unvergleichliche Möglichkeit, ihre Markenbotschaft in einem positiven, werteorientierten Umfeld zu platzieren und dabei gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Vereinen und sozialen Projekten zu leisten. Mit einer Reichweite von über 12,5 Millionen Menschen, einem eigenen TV-Studio, vielseitigen Werbeformaten und einer tief verwurzelten Community ist sie die ideale Plattform für Unternehmen, die mehr erreichen möchten als nur eine klassische Werbemaßnahme. Werben und Fördern gehen hier Hand in Hand für einen effektiven, nachhaltigen und sozial verantwortlichen Erfolg.

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung unterstützt gemeinnützige Vereine und soziale Projekte mit Sach- und Geldspenden. Monatlich erhalten mehrere Vereine Geldbeträge und Sachleistungen zur freien Verwendung. Jede natürliche Person kann über das Online-Formular auf www.trude-kuh.de/verein-anmelden individuell einen Wunschverein vorschlagen, der im Gewinnfall Geld erhält. In den LIVE-Sendungen im hauseigenen TV-Studio am c-Port Saterland werden nach dem Zufallsprinzip mehrere Personen gezogen – diese sind dann im wahrsten Sinne des Wortes „Glücksbringer“ für ihren Lieblingsverein. Darüber hinaus entscheidet eine Jury monatlich über weitere zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung von Vereinen oder karitativen Einzelprojekten. Das Konzept von „Trude Kuh“ ist in Deutschland einzigartig, denn wir sind Vereinsförderer und Medienmarke zugleich. Davon profitieren insbesondere unsere Werbepartner, denn wir rühren kräftig die Werbetrommel. „Schaut, welche Gut-Firmen Gutes tun“ – das ist unser unverkennbares Motto.

Social Advertising: 12,5 Mio. Kontakte für effektiven Return

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist ein einzigartiges Projekt, das auf den Grundwerten von Solidarität und Gemeinschaft basiert. Diese Ziele werden jedoch erst durch das Engagement lokaler und nationaler Unternehmen möglich – und genau diese Unternehmen sollen von ihrer Unterstützung auch profitieren. Vereine fördern und gleichzeitig werben – in perfekter Symbiose: Auch dafür steht die „Trude Kuh“ Vereinsförderung als Plattform für Werbepartner. Unsere monatliche Reichweite von über 12,5 Millionen Kontakten ermöglicht es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), neue Zielgruppen zu erschließen und somit den Weg für mehr Umsatz zu ebnen. Besonderes regionale Betriebe profitieren von den Möglichkeiten zur gezielten regionalen Werbeausspielung.

Virales TV-Studio für Social Media Content

Das multimediale TV-Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist das Zentrum der Außenkommunikation. Es ermöglicht nicht nur die LIVE-Auslosung der Gewinnervereine, sondern auch die professionelle Präsentation von Werbepartnern und deren Portfolio. Alle produzierten Inhalte werden zur Maximierung der Interaktionsquote automatisch für verschiedene Medienkanäle aufbereitet – von YouTube über Instagram bis hin zu Facebook. Ob Reels, Stories, Shorts oder klassische Beiträge – das Team aus Mediengestaltern und Redakteuren sorgt dafür, dass unsere Werbepartner viral und aufmerksamkeitsstark im Internet vertreten sind. Ihr Return hat dabei höchste Priorität. Als sozial engagierte Medienmarke wissen wir: Gutes tun sorgt für Umsatz – das ist der Kern unserer PR-Strategie. Von der Videoproduktion bis zur Verbreitung übernehmen wir den gesamten Prozess.

Probleme regionaler Unternehmen und unsere Lösung

Mühsame Neukundengewinnung, hohe Werbeausgaben, unrentable Spendenanfragen: Unternehmen benötigen kontinuierlich neue Kunden, sonst stagniert das Geschäft, egal ob Handel, Handwerk oder B2B-Dienstleistungen. Digitale Werbekosten sind allerdings immens gestiegen, und Werbung in regionalen Zeitungen verliert zunehmend an Wirkung. Zudem sehen sich Betriebe häufig mit zahlreichen Spendenanfragen konfrontiert – und notwendige Selektionen sorgen oft für deren Unmut. Kurz gesagt: Im Bereich der Vereinsspenden fehlt Unternehmen häufig der messbare Return on Investment. Die Medienpower und das Konzept von „Trude Kuh“ bieten eine zweistufige Lösung: Wir garantieren Reichweite an 365 Tagen im Jahr und werden zur ersten Adresse für alle Spendenanfragen, denn Partner von „Trude Kuh“ fördern nicht nur einen, sondern anteilig gleich eine Vielzahl an Vereinen.

