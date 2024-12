Power Open Air mit DIKKA und Wincent Weiss am 30. August 2025 am Hauptstandort der enviaM-Gruppe

Die enviaM-Gruppe beschenkt Chemnitz und Umgebung im Kulturhauptstadtjahr 2025 mit einem besonderen Highlight. Als Goldsponsor unterstützt das Unternehmen die Kulturhauptstadt mit einem einzigartigen Power Open Air am Hauptstandort in der Chemnitztalstraße 13. Am 30. August 2025 gibt es zwei Konzerte. Es treten DIKKA, das rappende Rhinozeros, und Wincent Weiss, der deutsche Popsänger und Songwriter, auf. Das Event soll Besucher von nah und fern nach Chemnitz ziehen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 11. Februar 2025. Die Tickets sind für einen Kulturbeitrag von 10 Euro pro Person und pro Konzert erhältlich. Diese beinhalten zudem einen Gutschein für ein Getränk und eine Speise. Die genauen Einlass- und Konzertzeiten werden mit dem Ticketverkauf bekanntgegeben.

„Wir wollen gemeinsam die Kulturhauptstadt Chemnitz feiern, die Region stärken und unsere Verbundenheit zu Chemnitz und der Umgebung zeigen. Das Open Air ist auch für unseren Hauptstandort etwas Einzigartiges. Als regionaler Energiedienstleister in Ostdeutschland transportieren wir darüber hinaus die positive Energie der Kulturhauptstadt auch in andere Regionen unseres Versorgungsgebietes“, sagt Stephan Lowis, enviaM-Vorstandsvorsitzender.

Der enviaM-Gruppe ist Chemnitz Gold wert

Zusätzlich zum Open Air am 30. August werden Besucher des Unternehmensstandortes bereits vorab kulturell eingestimmt. Am 28. und 29. August 2025 können Filmbegeisterte ab 20 Uhr ein kostenloses Sommerkino erleben. In der sogenannten Power Zone werden von 11 bis 20 Uhr zahlreiche Spiel- und Sportattraktionen für Familien angeboten.

Die enviaM-Gruppe unterstützt das Kulturhauptstadtjahr 2025 ganzjährig. Am 18. Januar ist der Energiedienstleister bei der Eröffnungsshow und dem Rave dabei. Am 19. Juni startet das Festival Makers United für junge Tüftler, bei dem kreative Köpfe ihre innovativen Produkte und Erfindungen präsentieren. Die enviaM-Gruppe unterstützt diese bereits seit 2023. Am 6. September findet der Städtewettbewerb das erste Mal in Chemnitz statt, bei dem die Teilnehmer für den guten Zweck radeln. Der Musikwettbewerb „Musik aus Kommunen“ rundet das Programm ab. Das Preisträgerkonzert findet am 22. November 2025 in der Oper Chemnitz statt, begleitet von der Deutschen Streicherphilharmonie und weiteren musikalischen Überraschungsgästen.

Alle Veranstaltungen werden auf der Webseite: www.enviaM-gruppe.de/chemnitz2025 und den Kommunikationskanälen der enviaM-Gruppe rechtzeitig angekündigt.

Die enviaM-Gruppe ist Förderer der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH und Goldsponsor. In Kürze wird die Unternehmensgruppe auch am Standort in der Chemnitztalstraße Besucher und Besucherinnen der Stadt Chemnitz auf die Kulturhauptstadt aufmerksam machen.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,2 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.800 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

