Power für Outdoor-Abenteuer

Zum Start der Kooperation von Alpaca Camping und Jackery gibt es 30 Prozent Rabatt

Unvergessliche Outdoor-Erlebnisse – dafür steht Alpaca Camping. Die Plattform bietet Zugang zu über 4.000 privaten Stellplätzen in ganz Europa sowie die Möglichkeit, Wohnmobile direkt vor Ort zu mieten. Im Vordergrund steht das einfache Finden und Buchen des perfekten Platzes – oft in der freien Natur. Um dieses Abenteuer ohne Kompromisse, aber mit emissionsfreier Energie genießen zu können, empfehlen sich mobile Solargeneratoren von Jackery.

Die Kooperation zwischen dem führenden Anbieter tragbarer Stromlösungen Jackery und der Alpaca Camping Plattform startet mit einem besonderen Angebot: Bis zum 24. Dezember 2023 erhalten Kunden im Jackery Onlineshop mit dem Gutscheincode „SGE30“ einen Rabatt von 30 % auf den Jackery Solargenerator 1000 Pro.

Der Jackery Solargenerator 1000 Pro ist ein leistungsstarker und dennoch leiser Solargenerator mit einer Kapazität von 1002 Wh und einer Dauerleistung von 1000 Watt. Bestehend aus einem tragbaren Solarmodul und einer mobilen Powerstation ermöglicht er ein netzunabhängiges Leben in der Natur. Mit einer schnellen Ladezeit und langer Lebensdauer von über 10 Jahren ist der Solargenerator eine Investition in endlose Abenteuer.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

