Positive Leadership: In schwierigen Zeiten unverzichtbar?

In einer von rascher Veränderung und steigender Unsicherheit geprägten Welt werden Hoffnung und Zuversicht zu einem zentralen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Davon sind die Autoren des Buchs „Positiv führt! Mit Positive Leadership Teams und Organisat

? Frau Meyer, Herr Nesemann und Herr Werner, warum haben Sie Ihr Buch geschrieben?

Elke Katharina Meyer: Weil die Zeit hierfür reif war.

? Warum?

Meyer: Weil der Erfolg von Unternehmen immer weniger planbar ist. Deshalb suchen ihre Mitarbeitenden zunehmend Halt und Orientierung; auch weil ihnen, ob der vielen Veränderungen, nicht selten die Zuversicht fehlt „Wir schaffen es, wenn …“

? Und ihre Führungskräfte?

Thomas Achim Werner: Sie stehen unter einen enormen Druck.

? Auch weil ihnen zuweilen selbst die nötige Zuversicht fehlt?

Thomas Achim Werner: Ja. Deshalb zeigen wir ihnen in unserem Buch einen Weg auf, wie sie mit Positive Leadership Menschen durch Unsicherheiten führen können, unter anderem indem sie bei sich selbst und ihren Mitarbeitenden Potenziale freisetzen, die das Vertrauen in die eigene Tatkraft und die Zukunft stärken – ein Ansatz, den wir seit Jahren erfolgreich praktizieren.

Frank Nesemann: Wir sehen bei unserer Beratertätigkeit täglich, wie eine Unternehmens- und Führungskultur, die auf Vertrauen und Wertschätzung basiert, die nötige Hoffnung und Zuversicht kreiert, die wiederum zu einem hohen Engagement und herausragenden Ergebnissen führt.

? Ist ein solches Inspirieren der Mitarbeitenden in Zeiten wie den aktuellen, in denen nicht wenige Betriebe einen Personalabbau erwägen, denn überhaupt möglich?

Werner: Es gibt gewiss einfachere Rahmenbedingungen hierfür. Doch gerade in schwierigen Zeiten bzw. Zeiten des Umbruchs brauchen Menschen das Gefühl, dass ihre Anstrengungen einen Sinn haben und sich lohnen. Hoffnung und Zuversicht sind essenziell, damit bei ihnen die erforderliche Energie entsteht, um die angestrebten Ziele bzw. den erforderlichen Change zu erreichen.

? Was sind die Herausforderungen hierfür?

Nesemann: Eine Grundvoraussetzung ist ein fairer und respektvoller Umgang mit den Mitarbeitenden.

? Auch wenn gerade ein Personalabbau im Raum steht?

Nesemann: Ja, auch dann gilt es die unmittelbar Betroffenen aus Sicht aller Mitarbeitenden fair und respektvoll zu behandeln – unter anderem damit das Vertrauen der verbleibenden Mitarbeiter in die Führung gewahrt bleibt. Zugleich gilt es jedoch, ihnen eine Zukunftsperspektive zu vermitteln, damit sie sozusagen Licht am Ende des Tunnels sehen.

Meyer: Vertrauen entsteht generell, wenn Mitarbeitende spüren „Ich werde auch als Mensch gesehen“; zudem „Ich werde mit meinen Fähigkeiten gebraucht und bin ein Teil der Zukunft.“ Wer dies erlebt, ist in der Regel bereit, sich engagiert einzubringen. Dieses Gefühl versucht Positive Leadership den Mitarbeitenden zu vermitteln, denn dann nehmen sie die Herausforderungen an und begeben sich – alleine oder im Kollektiv – auf die Suche nach zukunftsfähigen Lösungen.

? Mein Eindruck ist: Positive Leadership findet einen besonders großen Anklang bei Dienstleistungsunternehmen.

Nesemann: Das stimmt, denn diese Unternehmen leben sozusagen von der Beziehung Mensch-Mensch.

Werner: Nehmen Sie zum Beispiel eine Pflegeeinrichtung oder Klinik. In solchen Institutionen wirkt sich die Stimmung der Mitarbeitenden unmittelbar auf deren Verhalten im Kontakt mit den Klienten aus und somit deren Zufriedenheit.

Meyer: Zudem ist in solchen Unternehmen der Sinn der eigenen Tätigkeit oft unmittelbarer als in Produktionsunternehmen erfahrbar, weil die Leistung weitgehend im persönlichen Kontakt Mensch-Mensch erbracht wird.

? Profitieren produzierende Unternehmen dennoch von Positive Leadership?

Werner: Auf alle Fälle.

? Warum?

Werner: Unter anderem, weil auch ihre Wettbewerbsfähigkeit stark von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit abhängt, die unter anderem die Innovationskraft der Organisation stärkt.

Meyer: Und hierfür schafft Positive Leadership die Voraussetzungen unter anderem, indem es in den Unternehmen eine Kultur schafft, die Menschen stärkt und nicht nur Prozesse optimiert, weshalb auch transformative Veränderungen möglich sind.

? Frau Meyer, Herr Nesemann und Herr Werner, danke für das Gespräch!

Silas Koch

