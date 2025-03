Positive Bilanz in 2024

Consist erzielt Rekordumsatz

Das IT-Unternehmen Consist Software Solutions GmbH hat in 2024 den höchsten Umsatz seiner Unternehmensgeschichte erzielt und blickt optimistisch auf 2025.

Kiel – Der IT-Dienstleister Consist Software Solutions mit Sitz in Kiel hat in 2024 erneut eine positive Bilanz verzeichnet. Das Unternehmen hat sein Geschäftsjahr erfolgreich mit einem Umsatz von 30,5 Mio. Euro (Vorjahr: 28,1 Mio. EUR) abgeschlossen.

„Obwohl die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 2024 herausfordernd waren, haben wir ein deutliches Umsatzplus erwirtschaftet, freut sich Consist-Geschäftsführer Jörg Hansen. Consist ist ein etabliertes IT-Unternehmen mit einem breiten Leistungsspektrum in Digitaler Transformation, IT Security und Managed Services. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt der IT-Dienstleister Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Consist hat das Jahr 2024 u. a. für weitere Standardisierungen und Zertifizierungen genutzt und sich damit für einen noch größeren Kundenkreis aufgestellt. So hat das Unternehmen sein internes Kontrollsystem (IKS) weiter ausgebaut. Zudem hat sich das Angebot des Managed SOC (Security Operations Center) weiter etabliert.

Ferner waren – neben dem klassischen Entwicklungs- und Wartungs-Know-how für individuelle Unternehmenssoftware – zunehmend auch die Transformationskompetenzen von Consist gefragt. Traditionell betreut der IT-Dienstleister altgediente, oft geschäftskritische Anwendungen seiner Kunden – sowohl in Legacy- als auch in modernen Technologien. Inzwischen begleitet Consist auch vermehrt in der Transformation von Bestandslösungen zu modernen Systemen – von der Konzeption bis zur Realisierung.

Das Jahr 2024 war außerdem geprägt von Investitionen in den Produktvertrieb. Es wurden zusätzliche Partnerprodukte ins Portfolio aufgenommen, die das Dienstleistungsangebot sinnvoll ergänzen. In diesen Zweig sind weitere Investitionen geplant.

„Für 2025 erwarten wir einen organischen Umsatzanstieg. Angesichts des dynamischen Marktumfelds wachsen wir kontrolliert und bedacht, aber beständig“, sagt Jörg Hansen mit einem positiven Blick in das neue begonnene Geschäftsjahr 2025.

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

