Porsche AG spendet an die Stiftung Zenit

Unterstuetzung für soziale Projekte der Stiftung Zenit

Als langjähriger Kooperationspartner und Auftraggeber spendet die Porsche AG in diesem Jahr wieder an die gemeinnützige Stiftung Zenit. Die Gelder fließen in laufende Förderprojekte wie die Inklusive Begegnung im Senioren-Cafe „Brunnentreff“, das Projekt „Internet für alle“, eine Leicht-Lernen App oder in Leichte Sprache.

Bei einem Besuch der Porsche AG im Sindelfinger Werk der Gemeinnützigen Werk- und Wohnstätten GmbH (GWW) entstehen besondere Momente. Veronica Sapena-Mas (Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik – Leiterin Förderprojekte -) und ihre Kollegin Cansu Koguk erleben schon beim morgendlichen Kaffee in der Kantine den Umgang zwischen Menschen mit Nachteilen. Die gemütliche Kantine gilt als Ort des Austauschs. Hier werden Geschichten erzählt. Zum Beispiel, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne Nachteile der GWW GmbH den Porsche-Diesel Schlepper „Standard 2018“ für das Porsche Museum restauriert haben: Äußerlich verrostet, verbeult und nachträglich mit Anbauteilen versehen in Zuffenhausen abgeholt und entrostet, repariert, neu lackiert und neue Reifen wieder am Porsche-Diesel Schlepper verbaut.

Eine Führung durch den Standort in Sindelfingen lässt erkennen: Das Projekt „Internet für alle“ zeigt Wirkung. Menschen mit Nachteilen können dadurch selbständig und gleichberechtigt am digitalen Leben teilhaben. Im Förder- und Betreuungsbereich (FuB) sind Magic-Arme, Tablets mit iPad Halterung und Talker mit ihren Hilfssystemen wie Sprachsteuerung, Augen-Scanning und Fadenkreuz, mit dem Bereiche auf dem Display angesteuert werden können, im Einsatz. 180 Menschen mit Behinderung, 48 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und 57 Betreuungsfachkräfte wurden qualifiziert, den richtigen Umgang mit Hard- und Software zu finden. In den Qualifizierungen wird neben dem Umgang und Anwendung der Hardware auch die Medienkompetenz und Information über Möglichkeiten und Risiken der Internetnutzung von der 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH geschult. Somit werden die Menschen Beeinträchtigung für die digitale Welt sensibilisiert hinsichtlich Ihrer Achtsamkeit in Haltung und Handeln.

Campus Mensch als ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart (bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit) setzt sich für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe ein. Mit der Spende der Porsche AG kann Campus Mensch weiterhin in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen, die Angebote ständig weiterentwickeln und an die Bedürfnisse der betroffenen Menschen anpassen.

Stiftung Zenit – Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe

Die Stiftung Zenit ist die regionale gemeinnützige Stiftung, die durch Projekte zukunftsweisende und inklusive Wege für Menschen mit Nachteilen findet. Mit ihren Stiftungsunternehmen Femos gGmbH und 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH engagieren sie sich zusammen mit der GWW-Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH für eine barrierefreie Gesellschaft. Alle Menschen sollen passende Zugänge zu Informationen, Bildung, Arbeit und anderen gesellschaftlichen Bereichen haben. Damit ist in Zukunft inklusive Teilhabe für alle möglich.

Campus Mensch

Campus Mensch ist eine ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit – Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe.

Sie wollen in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen. Diese Angebote werden ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen angepasst.

