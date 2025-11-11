PORR erneut Branchensieger: „Höchste Qualität 2025“

Die PORR in Deutschland hat auch im Jahr 2025 ihre herausragende Stellung in der Baubranche eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wurde erneut als Branchensieger mit der Auszeichnung „Höchste Qualität 2025“ geehrt. Bereits im Vorjahr konnte sich das Unternehmen die Spitzenposition sichern und verteidigt diesen Titel nun mit beeindruckender Konstanz.

Das renommierte Marktforschungsunternehmen ServiceValue hat in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut die Studie „Höchste Qualität 2025“ durchgeführt. Dabei wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren rund 15,8 Millionen Nennungen zu etwa 16.700 Unternehmen aus verschiedensten Branchen analysiert. Die Auswertung erfolgte mittels KI-gestütztem Social Media Monitoring, das sämtliche relevanten Texte im Netz erfasste und nach den Kriterien Qualität, Produkt & Service, Kundenzufriedenheit, Innovation, ökologische Nachhaltigkeit sowie Weiterempfehlung bewertete.

Mit der Höchstpunktzahl von 100,0 setzte sich die PORR erneut an die Spitze der Branche und wurde für ihr konsequentes Qualitätsmanagement, exzellente Kundenorientierung und innovative Lösungen ausgezeichnet. Die wiederholte Ehrung ist ein starkes Signal für das Vertrauen der Kunden und die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

„Höchste Qualitätsstandards sind für uns nicht nur ein Versprechen, sondern gelebter Anspruch in allen Unternehmensbereichen“, betont Claude Jeutter, Geschäftsführer der PORR GmbH & Co. KGaA und Vorstandsmitglied (COO) der PORR AG. „Die erneute Auszeichnung ist eine Bestätigung für das tägliche Engagement unseres Teams und ein Ansporn, weiterhin Maßstäbe in Qualität und Wirtschaftlichkeit zu setzen.“

Die PORR GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der börsennotierten PORR AG und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie plant und baut als Technologieführerin mit eigenen Expertenteams anspruchsvolle, individuelle Kundenwünsche – sicher und wirtschaftlich. Mit umfangreichem Know-how realisiert sie maßgeschneiderte Lösungen. Ihr Angebotsportfolio reicht von der Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Mit der Strategie „Green and Lean“ forciert sie klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-Modelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit. Mit modernen Methoden und Technologien, wie Building Information Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert sie eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben. Die PORR ist in Deutschland in den Bereichen Government Services, Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, mineralische Rohstoffe, Spezialtiefbau, Tunnelbau, der Umwelttechnik sowie dem Verkehrswegebau aktiv.

Bildquelle: © PORR/Harry Schiffer