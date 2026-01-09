PORR erneut als „Arbeitgeber des Jahres“ ausgezeichnet

Die PORR wurde zum zweiten Mal in Folge als „Arbeitgeber des Jahres“ in der Branche „Bauunternehmen“ ausgezeichnet. Damit bestätigt das Unternehmen seine führende Rolle nicht nur als eines der größten Bauunternehmen Europas, sondern auch als besonders attraktive Arbeitgeberin.

Die Auszeichnung basiert auf der Studie „Arbeitgeber des Jahres 2026“, die von DEUTSCHLAND TEST in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue durchgeführt wurde. Rund 16.000 Unternehmen wurden dabei anhand zentraler Kriterien wie Ausbildung, Zukunftsperspektiven, Karrierechancen und Fairness analysiert. Grundlage der Bewertung war ein umfassendes Social-Media-Monitoring, bei dem Millionen von Online-Beiträgen nach Tonalität und Reichweite ausgewertet wurden.

Mit überdurchschnittlichen Ergebnissen in allen relevanten Kategorien setzt die PORR erneut Maßstäbe in der Branche. Ein stabiles Arbeitsumfeld, flexible und hybride Arbeitsmodelle sowie eine Unternehmenskultur, die auf den fünf PORR-Prinzipien Verlässlichkeit, Schulterschluss, Anerkennung, Leidenschaft und Pioniergeist basiert, prägen den Arbeitsalltag. Ergänzt wird dies durch kontinuierliche Investitionen in Weiterbildung, gezielte Kompetenzförderung und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Die erneute Auszeichnung bestätigt: Die PORR steht nicht nur für exzellente Bauleistungen, sondern auch für eine moderne, zukunftsorientierte Arbeitswelt.

Die PORR GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der börsennotierten PORR AG und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie plant und baut als Technologieführerin mit eigenen Expertenteams anspruchsvolle, individuelle Kundenwünsche – sicher und wirtschaftlich. Mit umfangreichem Know-how realisiert sie maßgeschneiderte Lösungen. Ihr Angebotsportfolio reicht von der Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Mit der Strategie „Green and Lean“ forciert sie klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-Modelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit. Mit modernen Methoden und Technologien, wie Building Information Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert sie eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben. Die PORR ist in Deutschland in den Bereichen Government Services, Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, mineralische Rohstoffe, Spezialtiefbau, Tunnelbau, der Umwelttechnik sowie dem Verkehrswegebau aktiv.

