Pop Mart vergrößert Shop im ALEXA auf 335 Quadratmeter

Größter Store in Kontinentaleuropa

Im Berliner Einkaufszentrum ALEXA ist nach Unternehmensangaben der größte Pop Mart Store in Kontinentaleuropa entstanden. Das internationale Unternehmen für Designer-Toys und Entertainment vergrößerte seinen Standort im Erdgeschoss des Einkaufszentrums von 73 auf 335 Quadratmeter und öffnete nach umfassendem Umbau wieder seine Türen. Für die Vermietung und die Flächenexpansion ist Sonae Sierra verantwortlich. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

Pop Mart eröffnete 2025 seinen ersten Standort in Deutschland im ALEXA. Der Markteintritt sorgte zur Eröffnung mit überregionalen Medienberichten im hohen dreistelligen Bereich für große öffentliche Aufmerksamkeit und hohe Nachfrage. So zählte das ALEXA in der Eröffnungswoche gut 14 Prozent mehr Besuche.

„Pop Mart beweist, wie erfolgreich stationärer Handel sein kann, wenn er Emotionen weckt und mehr als nur Produkte verkauft. Im Einzelhandel zählen soziale Erlebnisse. Unsere Kundinnen und Kunden erleben bei Pop Mart Zugehörigkeit, Überraschung und Freude“, sagte Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „So ergänzt das Pop Mart Konzept die hohe Erlebnisqualität des ALEXA und zeigt, dass wir eine der ersten Adressen für innovative Einzelhändler sind.“

Steffen Liese, Head of Retail Central Europe von Pop Mart, sagte: „Mit den Investitionen in den Umbau und die Erweiterung unseres Stores im ALEXA Berlin, setzen wir ein klares Zeichen und bekräftigen unser langfristiges Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mit viermal mehr Verkaufsfläche, unserem bislang größten Store in Kontinentaleuropa, einem komplett neuen Store-Design und einem noch stärkeren Fokus auf unsere beliebtesten IPs schaffen wir ein immersives Collectible-Erlebnis, das die Sammelkultur in den Mittelpunkt stellt und die Zukunft des Erlebnis-Shoppings neu definiert. Gemeinsam mit unserem starken Partner ALEXA sind wir überzeugt, an diesem zentralen Hauptstadtstandort nachhaltige Mehrwerte für unsere Community, unsere Brand und den gesamten Retail-Standort zu schaffen.“

Der neue Pop Mart Store im ALEXA erinnert an die Flagship-Stores in Shanghai, Tokio oder Bangkok, wo mit 760 Quadratmetern der weltweit größte Store von Pop Mart steht. Zur Eröffnung im ALEXA gab es für die Fans und Sammler-Community mehrere sogenannter Exclusives: Figuren und Charaktere, die weltweit exklusiv nur in bestimmter Anzahl und in ausgesuchten Pop Mart Stores zur Verfügung stehen.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier, bei Facebook und Instagram.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR, Business+Communication GmbH

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Bildquelle: Pop Mart