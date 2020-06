Pool bauen? Poolbau.com

(Mynewsdesk) Mit einem Pool erfüllen sich viele Ihren Traum vom Urlaubsparadies im Garten. Aus gutem Grund ist der Swimmingpool oder Gartenpool eine echte Bereicherung für das eigene Lebensumfeld. Aktive Erholung beim Schwimmen oder einfach nur Abkühlung an heißen Sommertagen – es lohnt sich.

Pool bauen lassen: Swimmingpool badefertigSie möchten Erholung und Spaß, aber sicher keine Arbeit mit Ihrem Swimmingpool? Dann gibt es für Sie ein All-Inclusive Poolbau Angebot. Sie bekommen eine kompetente Beratung, damit Ihr Pool genau Ihren Vorstellungen entspricht. Danach wird ein Termin für den Bau vereinbart und der Poolbauer übernimmt alle erforderlichen Maßnahmen.

Ein kleiner Tipp: Heute ist es in der Regel auch möglich den Pool im Winter zu bauen. Der Vorteil? Sie haben im Sommer im Garten kein Montageteam und können pünktlich zur neuen Badesaison im Frühjahr das Poolwasser einlassen.

Gartenpool selber bauen und Geld sparenSie möchten gerne Geld sparen? Packen Sie selbst mit an beim Poolbau, denn das senkt die Kosten für den Pool! Mit etwas handwerklichem Geschick, können Sie damit einen Pool zum Vorzugspreis bauen. Sie können dann verschiedene Bauphasen einfach selbst umsetzen – natürlich steht Ihnen der Poolbauer mit Rat und Tat zur Seite. Damit das Projekt keinesfalls in Schieflage gerät, werden Bauphasen an bestimmten Punkten kontrolliert und abgenommen.

Hinweis: Sollte es nicht wie geplant klappen, weil Sie Ihre Möglichkeiten überschätzt haben, dann können Sie natürlich immer noch die Profis gegen Bezahlung dazuholen. Es gilt: Je mehr Sie selbst bewältigen, desto niedriger fallen die Kosten durch den Poolbauer aus.

Für den Pool alles aus einer HandEin Pool ist mehr als nur das Schwimmbecken. Damit er wirklich Freude bringt, braucht es etwa eine hochwertige Filtertechnik oder eine komfortable Treppe für den Einstieg. Für die Sauberkeit der Wände und des Bodens können Sie sich einen fleißigen Poolroboter anschaffen.

Darüber hinaus ist es zu empfehlen noch in eine Poolabdeckung bzw. Poolüberdachung zu investieren. Das hält den Gartenpool (denn im Garten stehen ja auch Bäume, etc.) sauber und zusätzlich wird die Temperatur gehalten bzw. durch den Treibhauseffekt sogar noch gesteigert. Sie verlängern damit die Zeit in der Sie den Swimmingpool nutzen können!

Wer einen Pool im Garten ganzjährig nutzen möchte, der braucht noch eine Poolheizung. Denn sonst ist der Swimmingpool im Winter wohl nur als Tauchbecken für Saunabesitzer eine Option. Es gibt für die Beheizung des Schwimmbeckens einige Optionen. Von Solarlamellen, über Wärmetauscher, Wärmepumpen bis hin zu einer Solarheizung.

