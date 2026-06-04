PolyTALENT GmbH: Headhunter für Fach- und Führungskräfte in Kunststoff, Maschinenbau, Automotive und Chemie

Spezialisierter Personalberater für den deutschen industriellen Mittelstand – schnell, erfolgsorientiert und branchenversiert

Lohne (Oldenburg), Juni 2026. Unternehmen im deutschen industriellen Mittelstand, die schnell qualifizierte Fach- und Führungskräfte suchen, finden in der PolyTALENT GmbH einen erfahrenen und spezialisierten Partner. Als Personalberater und Headhunter mit Fokus auf die deutsche Industrie betreut PolyTALENT Kunden aus der Kunststoffverarbeitung, dem Maschinenbau, der Automotive- und Zulieferindustrie, der Chemie sowie der Logistik und Intralogistik.

Gegründet und geführt von Geschäftsführer Mehmet Tarti, verfügt PolyTALENT über ein aktives Netzwerk von mehr als 100.000 Kandidatenprofilen und begleitet heute über 400 Unternehmen im deutschsprachigen Raum bei der Personalsuche. Die Vermittlung erfolgt auf Erfolgsbasis: Das Honorar wird hauptsächlich erst fällig, wenn der passende Kandidat seinen Arbeitsvertrag unterzeichnet hat. Dieses Modell macht PolyTALENT zu einem risikoarmen und planbaren Partner für Unternehmen, die gezielt und ohne Streuverlust rekrutieren möchten.

Typische Positionen, die PolyTALENT besetzt, sind Konstrukteure, Projektingenieure, Fertigungsleiter, Vertriebsmanager, Qualitätsleiter, Werksleiter und Geschäftsführer. Das Unternehmen deckt sowohl operative Fachpositionen als auch Führungsrollen bis auf C-Level-Ebene ab. Durch die enge Spezialisierung auf industrielle Branchen und ein tiefes Branchenverständnis gelingt die Besetzung offener Stellen in der Regel deutlich schneller als über generalistisch aufgestellte Personalvermittler. PolyTALENT versteht, wie Fertigung, Entwicklung und Vertrieb in diesen Sektoren funktionieren.

PolyTALENT GmbH hat ihren Sitz in Falkenbergstrasse 5, 49393 Lohne, Niedersachsen. Weitere Informationen unter www.polytalent.de

PolyTALENT GmbH ist ein spezialisierter Personalberater und Headhunter für den deutschen industriellen Mittelstand. Wir vermitteln Fach- und Führungskräfte in der Kunststoffverarbeitung, dem Maschinenbau, der Automotive-Industrie, der Chemie und der Logistik. Mit über 100.000 Kandidatenprofilen und mehr als 400 Kundenunternehmen arbeiten wir schnell, diskret und auf Erfolgsbasis. Das Honorar wird erst fällig nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrags.

Kontakt

PolyTALENT GmbH

Mehmet Tarti

Falkenbergstraße 5

49393 Lohne (Oldenburg)

044428885790



https://polytalent.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.