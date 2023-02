POLYRACK auf der Embedded World 2023

POLYRACK zeigt in Halle 3, Stand 554, wie Systemdesign und Gehäuselösungen zusammengehören

Straubenhardt, 10. Februar 2023 – Die Auswahl von Bauteilen für eine Hardwareanwendung kann längst nicht mehr allein auf der Basis einzelner technischer Parameter erfolgen. Für die Realisierung einer innovativen Produktanwendung ist der Blick auf das Gesamtsystem entscheidend. In Halle 3, Stand 554 zeigt POLYRACK vom 14. bis 16. März 2023 wie Kunden u.a. durch die Gehäuselösungen der EmbedTEC- und FrameTEC-Serien die Time to Market ihrer individualisierten Produkte optimieren können.

FrameTEC: Skalierbar, EMV-dicht – Neu auch mit Displaylösung

Das selbsttragende, hochfeste Trägerrahmengehäuse für Tischgehäuse und 19″-Einschübe ermöglicht eine hohe Design-Flexibilität bei industriellen Anwendungen. Die Weiterentwicklung der Serie bietet neu auch die Möglichkeit Displays zu integrieren, um die HMI noch intuitiver und effektiver zu gestalten.

EmbedTEC: Variable Basis für vielfältige Entwicklungen

Die Gehäuseserie EmbedTEC eignet sich neben Embedded Computing- und HMI-Anwendungen auch für Applikationen bei denen SFF (Small Form Factor) oder eNUC (embedded Next Unit of Computing) im Zentrum stehen.

Systemdesign: Von der Board-Ebene weitergedacht

Der konsequent ganzheitliche Ansatz von POLYRACK bei der Realisierung eines Produktes setzt auf Erfahrung und fundiertem, elektronischen Fachwissen, z.B. bei der Entwicklung von standardbasierten Busplatinen wie CompactPCI, VME64x und VPX. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über leistungsfähige Tools, wie Altium Designer sowie SolidWorks, um selbst äußerst komplexe und anspruchsvolle Entwicklungen zu realisieren.

„Auf der embedded world 2023 geben wir den Besucherinnen und Besuchern an unserem Messestand einen Einblick in unsere Expertise und zeigen, dass unser Verständnis des Systemgedankens weit über die Gehäusetechnologie hinausgeht“, so Maximilian Schober, Leiter Vertrieb Deutschland & Marketing der POLYRACH TECH-GROUP. „Damit bieten wir einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden, der in einer verkürzten Time to Market und optimierten TCO resultiert.“

Die POLYRACK TECH-GROUP entwickelt und produziert hochqualitative Systemlösungen für die Elektronik. Dank breitem Technologiespektrum in der mechanischen Fertigung, Systemtechnik/ Elektronik, Kunststofftechnik und Oberflächenbearbeitung bietet POLYRACK Electronic Packaging für jeden Bedarf. Das Leistungsangebot reicht von der Beratung in der Konzeptionsphase über die Entwicklung, Produktion und Assemblierung bis hin zu Logistiklösungen und Sourcing Services.

Die Unternehmensgruppe umfasst die POLYRACK Electronic-Aufbausysteme GmbH, RAPP Kunststofftechnik GmbH, RAPP Oberflächenbearbeitung GmbH, POLYRACK Aerospace GmbH, Metalle in Form Geräteteile GmbH sowie Tochterunternehmen in Amerika, Belgien, China und der Schweiz. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 450 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen summierten Umsatz von 76 Millionen Euro in der Gruppe.

Firmenkontakt

POLYRACK TECH-GROUP

Maximilian Schober

Steinbeisstraße 4

75334 Straubenhardt

+49 7082 7919-771

maximilian.schober@polyrack.com

http://www.polyrack.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH Public Relations

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

melanie@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: POLYRACK