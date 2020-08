Polo n Ceo, das Rap Newcomer Duo aus Köln

Endlich wieder guter neuer Deutschrap aus Köln. Wer auf der Suche nach neuer Rap Musik ist sollte hier aufpassen.

Innovative Vibes inspiriert von Filmmusik und dem Klang von Synthesizern aus den 90er Jahren, beschreibt den Sound des deutschen Trap Duo´s Polo n Ceo. Der neue, sehr Rap-lastige Song 100% von Polo n Ceo kritisiert den Mangel an Eigenständigkeit und Kreativität in der gesamten Deutschrap Szene. Mit neuen Melodien, starkem Rap und fesselnden Hooks überzeugen die beiden auf ganzer Linie.

Das dazugehörige Musikvideo, directed and edited by Luis Fernández, ist eine private Produktion, steht aber in keinster Weise professionellen Produktionen nach. Ganz im Gegenteil, durch filmische Elemente hebt sich das Video auf seine ganz eigene Art deutlich ab.

Wir sind gespannt auf die nächsten Projekte vom FUGAZIverse Team!

Schaut euch unbedingt das ganze Video zu “100%” von Polo n Ceo an.

