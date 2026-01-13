Polemos – Der Krieg in der griechischen Mythologie neu entdeckt

Es geht um Krieg, für den es viele Bezeichnungen gibt. Polemos ist dabei eine eher abstrakte Beschreibung für Krieg / Kampf.

Krieg

Mönchengladbach, 13. Januar 2026

Auf Mythologie-Antike.com erscheint jetzt ein spannender Beitrag über Polemos (eine Personifikation des Krieges) in der griechischen Mythologie. Der Artikel beleuchtet ein oft übersehenes mythologisches Wesen und verknüpft alte Quellen mit moderner Interpretation.

Polemos ist ein eher abstrakter Begriff

In der griechischen Mythologie steht Polemos (altgriechisch Πόλεμος = „Kampf, Krieg“, latinisiert Bellum) für das zerstörerische Prinzip des Krieges und des Konflikts. Anders als der bekanntere Kriegsgott Ares >> (römisch Mars), der aktiv in Mythen eingreift, symbolisiert Polemos die abstrakte, kaum greifbare Essenz von Kampf und Streit und verkörpert Krieg als allumfassende Kraft.

Deutungen

Der neue Beitrag auf Mythologie-Antike.com zeichnet die vielschichtige Figur Polemos nach:

✨ Personifikation des Krieges: Polemos steht für die rohe, chaotische Seite des Krieges, die oft im Hintergrund wirkt und Konflikte antreibt.

✨ Mythologische Beziehungen: Im Artikel werden seine Verbindungen zu anderen mythologischen Gestalten beschrieben, darunter seine Tochter Alala >>, die den Kriegsschrei verkörpert, sowie sein Verhältnis zu weiteren Kampf-Dämonen wie Kydoimos.

✨ Kulturelle Bedeutung: Der Beitrag erklärt, wie Polemos in klassischen Werken – etwa in der Komödie Der Frieden von Aristophanes – dargestellt wird, und wie diese Figur das griechische Verständnis von Krieg, Frieden und Gesellschaft widerspiegelt.

„Polemos ist nicht nur eine mythologische Figur, sondern auch ein kulturelles Symbol für die uralten Vorstellungen von Konflikt, Chaos und gesellschaftlichem Wandel“, so der Autor des Beitrags.

Zur Webseite: Polemos und der Begriff Krieg >>

Ich betreibe eine Webseite zum Thema Antike mit dem Schwerpunkt griechische Mythologie. Zahlreiche fundierte Beiträge lassen sich dazu finden.

Kontakt

Holger Fischer

Holger Fischer

Compesmühlenweg 129

41065 Mönchengladbach

0177-6732819



https://www.mythologie-antike.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.