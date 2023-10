Pole Dance Ass Lis Perschel weiter auf der Siegerstraße

Lernen von Profis – gerade, wenn man Pole Dance, die Tanzform mit der Stange, lernen möchte, ist dies besonders wichtig. Falsche Bewegungsabläufe oder Techniken führen schnell zu Verletzungen und dies wiederum mindert die Freude am Sport nachhaltig.

Die Gründerin der Pole Dance Marke: Dance Moves by Lis – Elisabeth Perschel – zeigt in diesem Jahr, was sie an der Stange so drauf hat. Die Oberösterreicherin trainiert und choreografiert für jeden Wettkampf auf eigene Faust. Die Ergebnisse, die sie dabei erzielt, sind sagenhaft.

Hier eine kleine Auflistung ihrer neuesten Errungenschaften:

Aerial Art on Fire

Kategorie Lollipop – Bronze

Rock the Stage

Kategorie Moviestar – Gold

Pole ELITE POLE TITAN – Gold

Steel on Fire Denmark

Pole ELITE – Bronze

Steel on Fire Germany

PoleLowFlow – Gold

Dabei muss man wissen, dass Elite und Titan, wie der Name schon nahelegt, die höchsten Kategorien überhaupt sind, weshalb auch die Konkurrenz weiß, wie man sich an der Stange zu bewegen hat. Umso höher sind die Erfolge von Lis Perschel daher einzuschätzen: „Ich bin sehr glücklich mit den Ergebnissen, die besser ausgefallen sind, als ich mir jemals zu träumen gewagt hätte. Was mich aber noch stolzer macht, ist der Umstand, dass ich beim letzten Wettkampf sogar in der Jury sitzen durfte. Eine unheimliche Auszeichnung für meine Leistung“, so die junge Oberösterreicherin.

Gemeinsam mit Ihrem Mann, André Perschel, betreibt sie ein Pole Dance Unternehmen, das mittlerweile über 60 Standorte in Europa zählt und eine eigene Pole Dance Akademie, in welcher sie mit ihrem Team die nächsten Pole Dance Champions ausbildet. Bei ihr sind also „blutige“ AnfängerInnen genauso willkommen, wie etablierte Größen der Pole Dance-Szene.

Elisabeth und Andre Perschel haben die Pole Dance-Marke „Dance Moves by Lis“ ins Leben gerufen, die bereits an über 60 Standorten vertreten ist. Als Marktführer sorgen sie dafür, dass die Qualitätsstandards auf dem Pole Dance-Sektor stets nach oben verschoben werden, beispielsweise durch eine eigene Pole Dance Academy.

Kontakt

Dance Moves by Lis

André Perschel

Kapellenweg 7

4863 Seewalchen am Attersee

+43664 9274006



http://www.dancemoves.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.