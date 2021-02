Polar Verity Sense – der neue Pulssensor

BÜTTELBORN, Deutschland 10.02.2021 – Als weltweit führender Anbieter der Herzfrequenz-Messtechnologie, bringt Polar die neueste Erweiterung innerhalb seiner Familie optischer Herzfrequenzsensoren, den Polar Verity Sense, auf den Markt.

Aufbauend auf über 40 Jahren Erfahrung in Sachen Wearables – einschließlich des Brustgurtes Polar H10, das Flaggschiff der Pulssensoren – eröffnet der ultrakompakte Verity Sense eine neue Welt von Möglichkeiten der Optischen Pulsmessung, indem er den Puls vom Arm oder der Schläfe aus misst.

Verity Sense ist die perfekte Alternative und Ergänzung für Sportarten oder Aktivitäten, die viel Flexibilität erfordern. Verity Sense bietet außerdem mehr Leistung, größere Reichweite und mehr Speicher als andere Pulssensoren.

Er kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele beginnen, wieder zur Normalität zurückzukehren. Für alle die, die Licht am Ende des Tunnels nach der Krise sehen. Für die, die wieder mehr für sich tun wollen, die gestärkt aus der Corona-Zeit kommen wollen.

Messbar einfacher und gesünder zum Erfolg

Durch die Pulsmessung während des Trainings können die Benutzer ihre Daten und Fortschritte genau verfolgen. Mit dem neuen Sensor ist ein sicheres und abgerundetes Training gewährleistet – ganz einfach, für jeden leicht und gut umsetzbar.

Neue Vielseitigkeit

Mit seinem vielseitigen und kompakten Design bringt Verity Sense die Technologie der optischen Pulsmessung in ein sehr viel breiteres Spektrum von Sportarten. Gerade für Sportarten, bei denen ein handgelenkbasiertes Gerät oder ein Brustgurt gefühlt nicht ganz optimal ist: Schwimmen, Kampfsport, Boxen, bis hin zum Tanzen und allem dazwischen.

Verity Sense ist für diejenigen gedacht, die während des Trainings Genauigkeit und Präzision bei der Messung suchen, die aber dennoch das Freiheitsgefühl wollen und keine Uhr am Handgelenk benötigen, beziehungsweise eine Uhr beim Sport stören würde.

Polar CEO Tomi Saario

“Unsere Firma sitzt in Oulu, in der Nähe des Polarkreises. Das sind ganz besondere Lebensumstände denen wie hier ausgesetzt sind. Deshalb wissen wir, wie wichtig es ist, sich an unterschiedlichste Umgebungen und Verhältnisse anpassen zu können.

Übersetzt auf unsere Produkte heißt das: Wenn ein Brustgurt oder eine Fitnessuhr für die eine Sportart oder Aktivität gut funktioniert, funktioniert sie möglicherweise nicht für eine andere – der Verity Sense ist unsere Antwort darauf.

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um Sportlern aller Sportarten zu helfen, ihren Körper besser zu verstehen. Wir freuen uns sehr, ein Produkt, das so vielseitig und kompakt wie Verity Sense ist, vielen verschiedenen Zielgruppen näherbringen zu dürfen. Das Produkt ist unsere ganz eigene Definition von Diversität.”

Das alles kann der Verity Sense

Verity Sense kann mit einer Vielzahl von Produkten kombiniert werden. Unabhängig davon, über welches Gerät Sie verfügen – von der Uhr am Handgelenk bis zum Fahrradcomputer oder Laufband – Verity Sense lässt sich problemlos über mit Dual Bluetooth und ANT + verbinden. Dies ermöglicht eine Echtzeit-Pulsüberwachung auf einem gekoppelten Gerät oder einer kompatiblen App, wie der Polar Beat App. Im Anschluss an das Training werden die Daten wie gewohnt übertragen und sind einsehbar.

Verity Sense ist wie der Polar H10, ein hervorragender Begleiter im Alltag und kann perfekt mit der Polar Flow App gekoppelt werden, der kostenlosen Fitness- und Trainings-App von Polar. Diese bietet eine Vielzahl von Trainingsoptionen und Erkenntnissen.

Funktionen von Verity Sense

– KOMFORT BEIM TRAGEN: Mit Verity Sense hat der User maximale Bewegungsfreiheit. Er kann am Arm getragen, auf einer Schwimmbrille befestigt oder beim Tragen von

enganliegender Kleidung fest auf der Haut platziert werden.

Es ist der ideale Begleiter für diejenigen, die einfach etwas Kompakteres wollen, keinen Brustgurt oder ein handgelenkbasiertes Gerät für ihre Lieblingssportart oder -aktivität verwenden wollen.

– KOMFORT: Verity Sense ist mit nur einem Knopfdruck einfach zu bedienen. Kein Befeuchten, kein Kneifen oder Faltenbildung.

– KONNEKTIVITÄT: Unabhängig vom Gerät lässt sich Verity Sense problemlos über Dual Bluetooth und ANT + verbinden. Verfolgen Sie ihren Puls in Echtzeit auf einem angeschlossenen Gerät oder einer verbundenen App (Polar Beat). Oder übertragen Sie die gespeicherte Trainingseinheit in den Polar Web Service, um anschließend in die Tiefenanalyse einzusteigen.

– VIELFALT: Verity Sense eignet sich für unzählige Sportarten und ermöglicht es jedem Sportler die Funktionsweise des Körpers während des Trainings zu verfolgen: Vom Workout zuhause übers Radfahren bis hin zu Schwimmen, Boxen, Fitness, Wandern und allem dazwischen.

– BESTER BEGLEITER DES SCHWIMMERS: Mit der einfachen Befestigung über die Schwimmbrille an der Schläfe verfolgt Polar Verity Sense Puls, Distanz und Tempo – automatisch bei der Schwimm-Einheit im Trainingspool oder Schwimmbad.

– DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN: Verity Sense ist eine Weiterentwicklung der Pulssensoren Polar OH1 und H10 – mit klaren Vorteilen:

-8 Stunden längere Akkulaufzeit mit einer Akkuladung (20 Stunden Training)

-150 Meter Bluetooth-Reichweite mit Rundstrahlantenne

-insgesamt 16 MB Speicher, 600 Stunden Trainingsdaten

-Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer

-Schwimm-Metriken

Der Verity Sense wird definitiv für mehr Freiheit und mehr Spaß beim Sport sorgen. Polar hat einen weiteren Sensor geschaffen – für alle die ihre Aktivität gerne messen.

