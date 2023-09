Polar und Arktis Expedition- SPARTANER Blicke oeffnen und Grenzen verschieben

Grönland Sail & Hike zwischen Eisbergen oder Trainingscamps auf Mallorca. Preisgekröntes SPARTANER Gesundheits-, Sport- und Kommunikationskonzept.

Reutlingen. Mit dem ganzheitlichem Gesundheits- und Sportansatz für Unternehmen und Einzelpersonen verfolgen die SPARTANER ein persönliches Training und ein besonderes betriebliches Gesundheitsmanagement für Firmen. Nicht nur mit der Teilnahme an außergewöhnlichen Expeditionen und Trainingscamps wird das Thema Gesundheit, Natur und Sport mit einem Spaß- und Coolnessfaktor adressiert. Neben regelmäßigen Modulen von Yoga bis zum Mentaltraining werden Events und Reisen der Extraklasse angeboten.

SPARTANER Lead Volker Feyerabend berichtet von den letzten Reisen in Island und Norwegen und der aktuellsten Grönland Segel- & Wander-Expedition. Sich und das Team in einem besonderen Umfeld kennenzulernen, hat eine besondere Qualität. Grönland, ein Land von atemberaubender Schönheit, dass sich in der nordöstlichen Ecke des Polarkreises erstreckt mit majestätischen Gletschern und Eisbergen, glasklaren Fjorden, ist ein Ort von außergewöhnlicher Naturpracht und Einsamkeit.

Solche Reisen beginnen manchmal bereits mit einem abenteuerlichen Ansatz. So geht man zu Fuß zu seinem Expeditions-Segelschiff, oder muss auch mal den Hubschrauber nehmen. Volker Feyerabend selber war jetzt erst in Grönland Teil der Crew und Guide vor Ort dabei. Mit dem Schiff und kleinen Motorbooten durch die Eisberge zu fahren sei ein besonderes Erlebnis, das den Führungskräften neue Blicke und Wege der Zusammenarbeit aufzeigt. In Abgeschiedenheit gemeinsam neue Wanderrouten an den Bergen zu finden, oder auch selber -begleitet- das Schiff zu steuern, im Team Segel setzen oder Essen und die Extremen der Natur zu erleben, ist für jeden Teilnehmer eine spezielle Erfahrung. In dieser Umgebung ist man mit sich selbst konfrontiert, hat Zeit zum Nachdenken und ist daher für ein SPARTANER Coaching, Eigenreflexion oder nur Spaß eine hervorragende Basis.

Aber auch an ambitionierte Hobbysportler und aktive Sportler ist im prämierten Konzept gedacht Mit den Mallorca Aktivreisen werden individuell verschiedene Trainings-Module, beispielsweise Mountainbiking, Speedhiking und Wandern, Inline Skating, Running, Rennrad fahren und Schwimmtrainings angeboten. Im entsprechenden Sporthotel mit Spa findet jeder sein individullen Trainings- und Wunschablauf.

Das SPARTANER Konzept, von der Unternehmensberatung APROS Consulting & Services entwickelte Fitness- und Gesundheitsansatz, wird Unternehmen und Einzelpersonen ohne Mitgliedschaft nutzbar gemacht. Beim Thema Reisen, Sport- und Gesundheitsmanagement geht es ihnen nicht nur um körperliche und geistige Fitness. Neben der Mitarbeitergesundheit und Leistungsfähigkeit, geht es auch um die Motivation durch Spaß, sowie die Work-Life Balance.

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

