Pokemon, Snacks & Trends: Trendbrothers.de geht online

Von Takis über Dubai Schokolade bis Pokemon: Trendbrothers.de liefert virale Snacks, Collectibles und Fanartikel aus aller Welt.

Hamburg, September 2025 – Mit TrendBrothers.de startet ein neuer Online-Shop, der sich darauf spezialisiert hat, die neuesten Trends und viralen Produkte aus aller Welt nach Deutschland zu bringen. Im Sortiment: internationale Snacks wie Dubai Schokolade, Takis oder Cheetos, beliebte Sammlerprodukte wie Pokemon-Karten, Labubu-Figuren und Harry Potter-Merchandise sowie exklusive Getränke und ausgewählte Vape-Produkte.

Von Dubai bis Japan: Snacks, die viral gehen

TrendBrothers ist der erste Anlaufpunkt für TrendBrothers und TrendSisters, die keine Neuheit verpassen wollen. Ob Takis aus den USA, Cheetos aus Mexiko, exotische KitKats aus Japan oder die begehrte Dubai Schokolade – der Shop macht internationale Food-Trends in Deutschland verfügbar. „Wir wollen, dass unsere Kund:innen die Produkte genießen können, die sie sonst nur aus TikTok oder YouTube kennen“, erklärt Gründer [Dein Name].

Collectibles und Popkultur – von Pokemon bis Harry Potter

Neben Snacks und Drinks setzt TrendBrothers stark auf den Bereich Collectibles und Fandom-Produkte. Dazu gehören seltene Pokemon-Karten, trendige Figuren wie Labubu und Fanartikel aus bekannten Welten wie Harry Potter. Damit spricht Trendbrothers nicht nur Foodies, sondern auch die stetig wachsende Sammler- und Popkultur-Community an.

Mehr als ein Shop – eine Community

„Wir verstehen uns nicht nur als Händler, sondern als Teil einer Community“, so Gründer Piotr W. Makowski. „Unsere Vision ist es, eine TrendFamily aufzubauen, in der TrendBrothers und TrendSisters zusammenkommen, um die neuesten Produkte zu entdecken, zu tauschen und zu feiern.“ Dieser Community-Gedanke wird durch Social-Media-Kampagnen, Gewinnspiele und Rabattaktionen gestärkt.

Zukunftspläne: Immer am Puls der Trends

TrendBrothers beobachtet laufend globale Entwicklungen und Social-Media-Hypes, um neue Produkte schnell nach Deutschland zu bringen. Bereits in den kommenden Monaten sind weitere Trend-Boxen, Limited Editions und exklusive Sammleraktionen geplant. Damit positioniert sich der Shop als feste Anlaufstelle für alle, die bei den neuesten viralen Food- und Collectibles-Trends vorne mit dabei sein wollen.

Über TrendBrothers

TrendBrothers.de ist ein 2025 gegründeter Online-Shop, spezialisiert auf internationale Snacks, virale Food-Trends und Collectibles. Das Sortiment reicht von Takis, Cheetos und Dubai Schokolade über exotische Getränke bis hin zu Pokemon-Karten, Labubu und Harry Potter-Merchandise. TrendBrothers versteht sich als Community-Plattform für TrendBrothers und TrendSisters, die weltweit gehypte Produkte in Deutschland erleben wollen.

Trendbrothers.de ist ein 2025 gegründeter Online-Shop, der sich auf internationale Snacks, Getränke, Collectibles und virale Trendprodukte spezialisiert hat. Zum Sortiment gehören unter anderem beliebte Marken wie Takis, Cheetos, Dubai Schokolade, exotische Getränke, Pokemon-Karten, Labubu-Figuren und Harry-Potter-Merchandise.

Das Unternehmen versteht sich nicht nur als Händler, sondern als Community-Plattform für TrendBrothers und TrendSisters, die weltweit gehypte Produkte entdecken und erleben möchten. Mit regelmäßigen Neuheiten, Limited Editions und Themenboxen bringt Trendbrothers globale Trends direkt nach Deutschland.

Ziel des Unternehmens ist es, internationale Food- und Lifestyle-Trends schnell zugänglich zu machen und eine lebendige Community – die TrendFamily – aufzubauen.

Kontakt

TrendBrothers

Piotr Waldemar Makowski

Bargteheider Strasse 38 b

22143 Hamburg

015736064720



http://www.trendbrothers.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.