Podiumsdiskussion Atlas der Entscheider

Location: Foyer Stuio

Street: Kleyerstr. 1

City: 60326 – Frankfurt am Main (Germany)

Start: 30.06.2022 18:00 Uhr

End: 30.06.2022 21:00 Uhr

Entry: free

Einladung I Podiumsdiskussion mit Wirtschaftsdezernent a.D. Markus Frank und Bestseller-Autorin Dr. Johanna Dahm am Donnerstag und Buch-Präsentation „Atlas der Entscheider“

Donnerstag, 30.6. 2022 um 18 Uhr

Frankfurt am Main, 28.6.2022

„Das Streben nach der richtigen Entscheidung“

Wir laden Sie ganz herzlich ein zur Buchpräsentation „Atlas der Entscheider“ von Dr. Johanna Dahm und Heiko Stahnke und Podiumsdiskussion „Das Streben nach der richtigen Entscheidung“

mit Entscheidungs-Päpstin, Bestseller-Autorin & Unternehmerin Dr. Johanna Dahm, Wirtschaftsdezernent a.D. und Unternehmer Markus Frank, Unternehmerin & Autorin Jessica Rumpf, Personalexperte & Coach Heiko Stahnke, Jaewoo Hyun, Partner & Alliance Director D-A-CH Workiva

Begrüßung: Dr. Johanna Dahm, Vordenkerin, Bestseller-Autorin & Unternehmerin

Laudation: Markus Frank, Wirtschaftsdezernent a.D. und Unternehmer

am Donnerstag, dem 30. Juni, um 18.00 Uhr (Empfang)

Foyer Studio Muc, Kleyerstrasse 1 // Halt Galluswarte

Frankfurt am Main.

Häppchen und Getränke werden gereicht.

Moderation: Jane Uhlig, Publizistin und Kommunikationsexpertin

Der „Atlas der Entscheider“ erzählt in 10 Kapiteln über 50 Geschichten derer, die ihre Wege entschieden gehen, die Entscheidungskriterien für sich gefunden haben und mit der Leserschaft teilen. Damit zur rational guten Entscheidung auch das gute Gefühl kommt. Denn: „jeder Veränderung geht eine Entscheidung voraus“, so Dr. Johanna Dahm, Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin, MBA. Das ganz Besondere: alle Einnahmen kommen zu 100 % einem Umweltprojekt zu, das sich dafür engagiert, Meere und mittlerweile auch Flüsse von Plastikmüll zu befreien. Autoren und auch der Verlag haben am „Atlas der Entscheider“ ehrenamtlich gearbeitet.

In der Podiumsdiskussion reden Experten über Entscheidungen in allen Lebensbereichen. Ob in privaten Lebensentscheidungen, dem Berufsleben, im Unternehmeralltag oder in Wirtschaft & Politik.

Wir freuen uns über Ihre Akkreditierung bis zum 29.06.2022 an: jane.uhlig@janeuhlig.de.

Gerne stehen Ihnen Dr. Johanna Dahm, Markus Frank, Heiko Stahnke und die Mit-Autoren des Buches „Atlas der Entscheider“ für Interviews zur Verfügung.

Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie Jane Uhlig bitte gerne unter: jane.uhlig@janeuhlig.de oder Handy: 0151-11623025

Wirtschaftsdezernent a.D. Markus Frank

Der in Frankfurt lebende Unternehmer ist gelernter Kfz-Mechaniker und hat sich als solcher selbständig gemacht. Von 2011 bis 2021 war er Dezernent für Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr in Frankfurt am Main.

Dr. Johanna Dahm

Die in Frankfurt lebende Entscheidungsexpertin und gefragte Unternehmensberaterin zählt über 2000 Beratungsstunden allein während der Pandemie. Sie ist Herausgeberin und Autorin eines Buches „Atlas der Entscheider“, das schon vor Erscheinen als Bestseller gehandelt wird. Sie ist Inhaberin v on Dahm International Consulting, lebte und arbeitete in sieben Ländern. Ihr letztes Buch „Die Entscheidungs-Matrix“, das letztes Jahr im Springer Verlag erschienen ist, erläutert die Ursachen für eine fehlende Entscheidungskultur sowie die Folgen. Es geht darum, Entscheidungswege zu verkürzen und Entscheidungen zu vereinfachen. Die Kommunikations-, Kulturwissenschaftlerin und Wirtschaftsphilosophin entwickelte 12 Handlungsempfehlungen für Wirtschaft und Politik.

Jessica Rumpf

Die in Frankfurt lebende Unternehmerin und Investorin studierte BWL und Marketing. Sie ist gefragte Mentorin für finanzielle Freiheit und weibliches Unternehmertum. Als Wirtschaftsjuniorin ist sie in der IHK Frankfurt aktiv.

Heiko Stahnke

Der in Gütersloh lebende Vertriebs-Chef ist seit 20 Jahren im Bank- und Finanzwesen tätig. Daneben agiert als gefragter systemischer Berater und Coach. Er ist Mit-Herausgeber des Buches „Atlas der Entscheider“.

Jaewoo Hyun

Der in Frankfurt lebende Immigrant aus Korea ist Partner & Alliance Director bei D-A-CH Workiva, früher Accenture. Seine zahlreichen Führungs- und Personal- sowie Vertriebserfahrungen sammelte er bei Microsoft, KPMG, HP, ING, LG, Mando und Accenture.

Jane Uhlig

Moderatorin der Frankfurter Autorengespräche, publizierte zahlreiche Publikationen wie zum Beispiel „Mut zum Handeln“ (Campus), „Das agile Unternehmen“ (Campus), „Die kleine Zukunftsfibel“ (Wiley) oder „Blondinen im Management – Was wir von Frauen im Management lernen können“ (Jane’s Verlag). Unter der Leitung von Altbundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog war sie als Geschäftsführerin und Kommunikationschefin im Konvent für Deutschland tätig.

Atlas der Entscheider

Sie wollen Menschen dazu inspirieren, mit sich selbst in einen zielorientierten Dialog zu treten und mutig Entscheidungen zu fällen – und das in allen Lebensbereichen. Ob in privaten Lebensentscheidungen, Beziehungen, dem Berufsleben oder im Unternehmeralltag: immer mehr Menschen schrecken vor der Wahl einer finalen Option zurück. Zeitdruck, sozialer Druck und einen Überfluss an Möglichkeiten lösen Stress und zugleich ein mangelndes Selbstwertgefühl bei denen aus, die Entscheidungen weiter aufschieben, sich am Erfolg anderer messen und unter Druck und Zukunftsangst die Orientierung verlieren. Der „Atlas der Entscheider“ erzählt in 10 Kapiteln über 50 Geschichten derer, die ihre Wege entschieden gehen, die Entscheidungskriterien für sich gefunden haben und mit der Leserschaft teilen. Damit zur rational guten Entscheidung auch das gute Gefühl kommt. Denn: „jeder Veränderung geht eine Entscheidung voraus“, so Dr. Johanna Dahm, Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin, MBA. Das ganz Besondere: alle Einnahmen kommen zu 100 % einem Umweltprojekt zu, das sich dafür engagiert, Meere und mittlerweile auch Flüsse von Plastikmüll zu befreien. Autoren und auch der Verlag haben am „Atlas der Entscheider“ ehrenamtlich gearbeitet.

Atlas der Entscheider. Inspirationen für Menschen und MacherInnen.

Hg. v. Dr. Johanna Dahm und Heiko Stahnke

ISBN: 9783949869501

ab 5.06.2022

Bourdon Verlag, Münster

Das Buch erscheint gebunden und als EBook auch im Handel

