Podcast der AGRAVIS zu innovativer Technik für den Schweinestall

In der aktuellen Podcast-Folge der AGRAVIS Raiffeisen AG geht es um das Thema „Frische Luft im Schweinestall“ und die Frage, warum das eine wichtige Stellschraube für gesunde und glückliche Schweine ist.

Volle Experten-Ladung in der neuen Podcast-Folge: Zusammen mit Peter Roesmann, Volker Meyer und Victor Große Macke wirft unser Moderationsteam Janna Riering und Tim Bödecker einen Blick in den Schweinestall. Welche Faktoren unterstützen die Gesundheit der Tiere? Was sind Herausforderungen in bestehenden Ställen? Gibt es Innovationen, die unterstützen und zur Tiergesundheit beisteuern?

Jetzt reinhören in den AGRAVIS-Podcast “ Innovative Technik für den Schweinestall“

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.800 Mitarbeitenden rund 8,8 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit.

Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.