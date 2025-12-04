pmwelt | Projektmanagement-Kongress 2026 | München

Location: smartvillage München Bogenhausen

Street: Rosenkavalliersplatz 13

City: 81925 – München (Germany)

Start: 14.04.2026 08:00 Uhr

End: 16.04.2026 18:00 Uhr

Entry: 549.00 Euro (non 19% VAT)

Die pmwelt feiert 2026 ihr 10-jähriges Jubiläum – und bietet Projektmanager:innen, Führungskräften sowie Fachkräften aus Unternehmen und Verwaltung drei volle Tage Inspiration, Austausch und praxisnahe Erkenntnisse. Unter dem Motto „WHAT“S NEXT? Gemeinsam Zukunft gestalten“ richtet Europas größte unabhängige Projektmanagement-Konferenz den Blick nach vorn: auf neue Arbeitswelten mit KI, nachhaltige Transformation, Digitalisierung in der Verwaltung und vor allem auf Menschen, die Projekte voranbringen.

Ob exklusiver Verwaltungstag mit Dr. Christoph Eichhorn als Opening-Keynote, Hauptkonferenz mit Keynotes von Prof. Dr. Fabian Hänle und dem Experten für Potentialentwicklung Martin Laschkolnig oder praxisintensive Seminare, u. A. mit der New Work Koryphäe Christoph Magnussen: Die pmwelt bietet vielfältige Formate, die Wissen vertiefen und Perspektiven erweitern. Zusätzlich können während der Networking-Veranstaltung am ersten Abend sowie ders Fachausstellung wertvolle Kontakte genknüpft werden.

Die pmwelt ist jährlich ausgebucht, die Teilnahme ist limitiert – und der Fokustag Verwaltung erfreut sich seit seiner Einführung großer Beliebtheit. Buchen Sie frühzeitig.

Feiern Sie mit uns das Jubiläumsjahr und gestalten Sie die Zukunft des Projektmanagements aktiv mit – vom 14. bis 16. April 2026 in München.

Jetzt Ticket wählen und Platz sichern: www.pmwelt.com

Die pmwelt steht seit 2016 für Wissen, Austausch und Community im Projektmanagement. Hier treffen sich Profis, Newcomer und Interessierte, um aktuelle Herausforderungen und Trends gemeinsam zu diskutieren. Die begleitende Fachausstellung zeigt die neuesten Entwicklungen bei PM-Software und Dienstleistungen.

