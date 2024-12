PMWelt – Europas größte Projektmanagement-Konferenz

Motto 2025: Transformation jetzt! – Projekte. Menschen. KI.

Die PMWelt 2025, die größte Projektmanagement-Konferenz Europas und eine der bedeutendsten im deutschsprachigen Raum, steht unter dem Motto „Transformation jetzt! – Menschen, Projekte, KI“. Vom 14. bis 16. Mai 2025 treffen sich Projektmanager:innen, Teams und Fachangestellte der öffentlichen Verwaltung erstmals an drei Veranstaltungstagen im modernen Veranstaltungsort smartvillage in München-Bogenhausen, um die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels zu diskutieren und praktische Lösungsansätze zu erarbeiten.

Drei Tage voller Inspiration, Austausch und Praxiswissen

NEU 2025: Ein eigener Veranstaltungstag mit dem Schwerpunkt Verwaltung widmet sich den spezifischen Anforderungen der öffentlichen Verwaltung und zeigt deutlich auf, wie Digitalisierung in der Verwaltung den Wandel steuern kann.

> Tag 1 – Fokus Verwaltung: Wir widmen diesen Tag exklusiv den Herausforderungen und Chancen von Digitalisierung und Transformation in der öffentlichen Verwaltung. Mit Keynotes von Prof. Dr. Simon Nestler und Dr. Stefan Kühl.

> Tag 2 – Hauptkonferenz: Inspirierende Keynotes von Vordenker:innen wie Prof. Dr. Isabell Welpe (TU München) und Bilal Zafar (KI-Spezialist) beleuchten die Rolle von künstlicher Intelligenz und menschlicher Kompetenz in der Transformation. über 22 Fachvorträgen, Methodensessions und Workshops tanken die Teilnehmenden Praxiswissen, das sie unmittelbar in ihrem Projektalltag einsetzen können.

> Tag 3 – Praxis-Seminare: Intensivseminare unter anderem mit der KI-Koryphäe Christoph Magnussen (CEO Blackboat und Experte für New Work und digitale Transformation) bieten vertiefte Einblicke in KI-basierte Tools und innovative Strategien für das Projektmanagement.

Themen im Fokus

Die PMWelt 2025 widmet sich an drei Tagen denHerausforderungen und Chancen der Transformation- mit Fokus auf Digitalisierung, KI und die Rolleder Menschen, die den Wandel mitgestalten.

Die zentralen Fragen dieser Veranstaltung sind:

> KI und Digitalisierung im Projektmanagement: Wie können Technologien Prozesse optimieren und welche ethischen Fragen stellen sich?

> Der Mensch im Mittelpunkt: Wie gelingt es, Teams durch den digitalen Wandel zu begleiten und ihre Stärken zu fördern?

> Transformation in der Praxis: Erfolgsfaktoren für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Projektlandschaft.

Networking und Fachausstellung

Auf der begleitenden Fachausstellung präsentieren sich führende Anbieter von PM-Software und Dienstleistungen. Die Teilnehmenden können innovative Tools testen, den Ansprechpartnern vor Ort direkt Fragen stellen und von exklusiven Sponsorenvorträgen profitieren. Zudem bietet die PMWelt-Konferenz am Abend des ersten Veranstaltungstages ein ausgiebiges Abendprogramm mit anschließendem Get-together!

Jetzt Early-Bird-Tickets sichern!

Die ersten 90 Tickets sind zum Frühbucherpreis erhältlich. Wer schnell ist, profitiert von einem Rabatt von 100 Euro auf den regulären Preis. Mehr Informationen und Anmeldung auf www.pmwelt.com. Mitglieder des projektmagazins kommen danach auch weiterhin in den Vorteil einer Ermäßigung von 80 Euro.

Die PMWelt wird erneut ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmenden. Wir freuen uns, Sie am 14. + 15. + 16. Mai 2025 auf der Konferenz in München begrüßen zu dürfen!

Stimmen zur PMWelt

„Die PMWelt ist seit Jahren der Treffpunkt für die Projektmanagement-Community – von Praktiker:innen bis hin zu Entscheidungsträger:innen. Mit ihrer offenen Atmosphäre und den praxisnahen Inhalten spricht sie alle an, die Projekte erfolgreich gestalten möchten. Der Kongress PMWelt ist eine Erfolgsstory und das nicht zuletzt aufgrund der persönlichen und lockeren Atmosphäre. Und da wir diese familiäre Stimmung gerne aufrechterhalten möchten, ist die Teilnahme erneut auf 450 Gäste limitiert, erklärt Regina Wolf-Berleb, die gemeinsam mit Petra Berleb das projektmagazin leitet.Für die richtige Atmosphäre und eine dynamische Stimmung sorgt erneut der Veranstaltungsort smartvillage in München Bogenhausen. Eine besondere Location mit 17 einladenden und kreativen Räumen auf 3500 qm, direkt am Arabellapark.

Über 80 % der Teilnehmenden der Vorjahre gaben in einer Umfrage des projektmagazins an, auf jeden Fall wieder an der PMWelt teilzunehmen, und bewerteten das Programm im Schnitt mit der Note 1,6. Zudem hatten 95 % der Aussteller einen guten oder sehr guten Gesamteindruck von der Veranstaltung. PMWelt 2025

Unser Fachkongress PMWelt steht seit 2016 für Begegnung und Expertenwissen, denn hier treffen sich Projektmanagement-Profis, -Newcomer und PM-Interessierte zum intensiven und persönlichen Austausch auf Augenhöhe und diskutierenaktuelle Herausforderungen im Projektmanagement der Zukunft. Auf der PMWelt bieten wir der PM-Community die große Bühne: Projektmitwirkende aller Bereiche und Branchen stehen im Mittelpunkt des Events. Neben Projektleitenden spricht die Konferenz auch PMO-/Projektportfolio-Manager und andere PM-Verantwortliche und -Mitarbeitende an – unabhängig von Standards und Zertifizierungen.

Die begleitende Fachausstellung mit führenden Unternehmen ausdem Projektmanagement bietet den Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen und Trends bei PM-Software und -Dienstleistungen zu informieren.

