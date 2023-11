PM: The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso als Ägyptens bestes Golfhotel 2023 ausgezeichnet

Im renommierten Golf und SPA Resort „The Cascades“ im Herzen Somabays treffen exzellenter Service und unvergleichliche Gastfreundschaft auf erstklassige Golfplätze.

München/Somabay, 16.11.2023 – Das renommierte The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso hat bei den World Golf Awards™ den begehrten Titel „Ägyptens Bestes Golfhotel 2023“ gewonnen. Die prestigeträchtige Auszeichnung als Anerkennung und Belohnung von Spitzenleistungen im Golftourismus wurde bei einer feierlichen Gala in Abu Dhabi verliehen.

Die World Golf Awards™, eine Unterkategorie der World Travel Awards, prämiert jährlich Organisationen und Dienstleister, die sich für exzellenten Golftourismus engagieren. In diesem Jahr wurde bei der feierlichen Zeremonie zugleich das zehnjährige Bestehen der World Golf Awards™ gefeiert.

„Wir freuen uns sehr über diese wichtige Anerkennung unserer unermüdlichen Anstrengung, ein großartiges Golferlebnis mit unvergleichlicher Gastfreundschaft zu verbinden. Die Auszeichnung spiegelt unser Engagement für höchste Standards wider und ist das Ergebnis der kontinuierlichen Unterstützung durch unser engagiertes Team und unsere treuen Gäste.“, sagte Mohamed Fawzy, General Manager des The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso, stolz.

Die Auszeichnung hat das The Cascades auch seiner privilegierten Lage im Herzen des Gary Player Championship Golfplatzes zu verdanken. Auf dem höchsten Punkt der Somabay-Halbinsel gelegen, bietet das Hotel es einen unvergleichlichen Panoramablick auf das Meer, die Wüstenberge und die grünen Fairways des Golfplatzes. Das Resort verfügt über großzügig und modern ausgestattete Gästezimmer und Suiten mit eigenem. Neben den hervorragenden Restaurants bietet das Resort exklusive Bars und Lounges, die eine für jede Tageszeit und jeden Anlass entsprechende Auswahl auf ihrer Karte haben.

Gesegnet mit ganzjährig sonnigem Wetter, ist Somabay die ideale Destination für ein unvergessliches Golferlebnis. Der von Somabay Golf geführte Championship Course, besteht aus einem 18-Loch-Par-72-Course von Gary Player, 9 Löcher sind mit einem Inselgrün ausgestattet, das sich hervorragend zum Üben der Wasserhindernisse eignet. Im Dezember wird zudem der neue Par-3 Golf-Course feierlich eröffnet, der unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien in Kooperation mit Lobb + Partners Golf Course Architects & Edwards Design International entwickelt wurde. Die Golfakademie mit ihrem Team von PGA-Professionals bietet eine breite Palette von Einzel- und Gruppenunterricht für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.

Ashraf El Siessy, Chief Hospitality Director der Destination Somabay, sagte: „Gemeinsam haben wir einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht, und wir freuen uns darauf, in der Zukunft noch mehr unvergessliche Momente zu schaffen.“

Weitere Informationen über die Auszeichnung finden Sie hier: https://worldgolfawards.com/award/egypt-best-golf-hotel/2023

Über Somabay

Somabay liegt auf einer etwa zehn Quadratkilometer großen Halbinsel am Roten Meer. Ursprünglich war sie der Lebensraum zahlreicher seltener Vogelarten und unter anderem von Schildkröten. Die strandnahen Korallenriffe in der Bucht sowie das Saumriff sind für ihre Artenvielfalt bekannt. In der Bucht und entlang der Landzunge gibt es mehrere Tauchplätze, die regelmäßig von Tauchbooten angefahren werden.

Das ab 1996 errichtete Resort wurde durch die ägyptische Abu Soma Developing Company mit Sitz in Kairo entwickelt und erschlossen. Es besteht im Kern aus fünf für hohe bis höchste Ansprüche ausgelegten Hotels, verfügt über einen Yachthafen (Marsa Tubya, eröffnet 2010), eine Kitesurf-Station, Tauchbasen und einen Golfplatz.

Somabay Golf wurde in einer natürlichen Umgebung gebaut, wobei Nachhaltigkeit und die Einbindung in die einheimische Natur von Somabay im Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses standen. Bei der Entwicklung der Anlagen in den vergangenen fünf Jahren spielte die Verwendung einheimischer Pflanzenarten eine zentrale Rolle. Alle neuen Bereiche, einschließlich des Gary Player Golfplatzes, wurden mit Paspalum Platinum begrünt, das sowohl salzverträglich ist als auch hohen Temperaturen standhält. Dadurch wird der Wasserverbrauch auf dem Golfplatz reduziert. Die Nachhaltigkeitsagenda setzt auf die Vision, Somabay in Zukunft mit Solarenergie zu betreiben und mit der Eröffnung der 5-MW-Solaranlage den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig das ganze Jahr über Tag und Nacht Golf- und Sporteinrichtungen bereitzustellen.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://somabay.com/

Firmenkontakt

KLEBER GROUP

Silke Warnke-Rehm

Theresienstraße 73

80333 München

089-28 70 230-0



http://www.klebergroup.com

