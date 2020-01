PLUS X AWARD: 17 Gütesiegel für Whirlcare Industries

Zu den mehrfach ausgezeichneten Produkten gehören auch die energieeffizienten WCI Hydro Power Pumps

Riesenfreude bei Whircare Industries: Mit insgesamt 17 Gütesiegeln für drei Produkte und zwei Produktserien hat der Whirlpool- und Swim-Spa-Hersteller aus Deißlingen-Lauffen bei der Verleihung der PLUS X AWARDS groß abgeräumt. Zu den ausgezeichneten Produkten gehören die neuen WCI Hydro Power Pumps, die ab sofort in allen Whirlpool- und Swim-Spa-Modellen von Whirlcare verbaut sind. Die energieeffizienten Umwälz- und Massagepumpen erhielten gleich drei der begehrten Gütesiegel: für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

Angesichts ständig steigender Energiepreise setzt die Whirlcare Industries GmbH auf größtmögliche Effizienz. Mehr Power bei weniger Stromverbrauch lautete deshalb die Vorgabe für die Entwicklung der Hydro Power Pumps. Durch ihre hohe Durchsatzleistung sind sie die idealen Therapiepumpen selbst für große Spa-Systeme und arbeiten zwischen 25 und 28 Prozent effektiver als herkömmliche Pumpen. Dies liegt unter anderem an der halbaxialen Ausführung der Laufradschaufel, die zu einem größeren Verdrängungsvolumen und damit zu einer höheren Förderleistung führt. Das Ergebnis: Stärkere Hydromassagen bei geringeren Energiekosten.

Die neuen Umwälz- und Massagepumpen arbeiten äußerst effizient, stromsparend und leistungsstark. Um die volle Pumpenleistung für die Hydromassage zu erhalten, setzt Whirlcare unabhängig von der Gesamtzahl der Pumpen jeweils eine separate Zirkulationspumpe für die Wasserumwälzung ein. Die neuen Hydro Power Pumps gibt es jedoch zusätzlich als zweistufiges Pumpensystem, weshalb sie sich ideal auch als Ersatz- oder Nachrüstteil für alle anderen Fabrikate eignen.

Die WCI Hydro Power Pumps sind TÜV-zertifiziert für den deutschen und europäischen Markt. Die Herstellergarantie von fünf Jahren unterstreicht die hohe Qualität, die auch die Jury des PLUS X AWARD überzeugt hat.

Die Auszeichnung “High Quality” ist eines der bedeutendsten Gütesiegel für ein Produkt. “Sie verkörpert einerseits die Bestrebungen des Herstellers, dem Kunden beste Qualität zu liefern. Andererseits steht das Siegel auch für die Langlebigkeit eines Produktes”, heißt es in der Erläuterung zu den einzelnen Auszeichnungen. High-Quality-Produkte unterschieden sich in diesen Belangen von Massenware, die nur für den schnellen Konsum und mit Hinsicht auf zeitnahen Austausch entworfen worden seien: “High-Quality-Produkte sind ein Investment in die Zukunft.”

Neben den WCI Hydro Power Pumps wurden folgende Produkte und Produktserien von Whirlcare Industries prämiert:

Skinoxyform: PLUS X AWARD-Gütesiegel für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

Heat Energy Pump: PLUS X AWARD-Gütesiegel für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

Whirlpools A-Edition: PLUS X AWARD-Gütesiegel für High Quality, Design und Funktionalität.

Swim-Spa-Edition: PLUS X AWARD-Gütesiegel für High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ergonomie.

Mit mehr als 750 teilnehmenden Marken aus annähernd 80 Branchen ist der PLUS X AWARD der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Über die Vergabe der etablierten Gütesiegel entscheidet eine unabhängige Jury bestehend aus industrieneutralen Branchenpersönlichkeiten und Fachjournalisten, welche die teilnehmenden Produkte eingehend beurteilen. Daher gelten die Auszeichnungen auch als Gradmesser für den Erfolg eines Produkts am Markt und ein “untrügliches Zeichen für Markenqualität”.

Mit einem 3500 Quadratmeter großen Showroom und 1500 Quadratmetern Outdoor-Fläche ist Whirlpools World One in Deißlingen-Lauffen bei Rottweil die größte Ausstellung für Whirlpools und Swim-Spas in Europa.

Hier finden Wellness-Fans alles, um sich den Traum von ihrer persönlichen Wohlfühl-Oase im eigenen Zuhause zu erfüllen. Rund 200 unterschiedliche Whirlpools und Swim-Spas, dazu Saunen, Infrarotkabinen, hochwertige Gasgrills, witterungsbeständige Outdoor-Fernseher und jede Menge Zubehör gehören zum Portfolio. Abdeckungen, Düfte, Filter oder Reinigungszubehör sowie eine Wellness-Boutique mit über 3000 Artikeln runden das umfangreiche Angebot ab.

Mit den neuen Whirlpool- und Swim-Spa-Modellen von Whirlcare Industries hat Whirlpools World One den weltweiten Generalvertrieb für ein weiteres Vollsortiment in allen Preis- und Ausstattungsklassen. Seit 1. August 2018 firmiert das Unternehmen unter dem Dach der Spas United Group GmbH.

