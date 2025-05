PLMA 2025: Tunap präsentiert vielfältiges Produktportfolio für den Eigenmarkenvertrieb

Tunap zeigt am 20./21. Mai 2025 auf der PLMA (Halle 11, Stand 11.C15), dass Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Der in Deutschland verwurzelte Global Player zählt zu den führenden Herstellern von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern. In Amsterdam präsentiert das Unternehmen sein vielfältiges Produktportfolio für den Eigenmarkenvertrieb. Im Fokus stehen die Bereiche Automotive und Haushalt sowie der Do-It-Yourself-Markt. Als Full-Service-Partner begleitet Tunap seine Kunden von der Idee, über die Rohstoffbeschaffung und Produktion bis hin zur Etikettierung und Markteinführung der Eigenmarken.

Tunap steht für fortschrittliche chemische Lösungen und maßgeschneiderte Produkte, die Industrie und Alltag gleichermaßen revolutionieren. Dazu gehören Bremsenreiniger und Rostlöser, aber auch kraftvolle Backofen- und Grillreiniger sowie ein fluorfreies Imprägnierspray, das multifunktional einsetzbar ist und ohne umweltbelastende PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) auskommt. Der Einsatz von PFAS, die auch als „Ewigkeitschemikalie“ bekannt sind, soll künftig von der EU streng reguliert beziehungsweise verboten werden.

„Wir sind uns als Hersteller chemisch-technischer Produkte unserer besonderen Verantwortung bewusst und legen großen Wert auf gesundheits- und ressourcenschonende Wirkstoffe“, betont Daniel Helwig, Director Sales bei Tunap. „Auf der PLMA laden wir die Besucher dazu ein, sich über neueste Trends zu informieren und gemeinsam mit uns maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen und gleichzeitig die Umwelt schonen.“

Neben dem eigenen Markenportfolio bietet Tunap seinen Kunden im Bereich Private Brand ein spezielles Sortiment an Schmierstoffen, Reinigern und Additiven für den Eigenmarkenvertrieb. Dazu entwickelt und produziert Tunap auf Wunsch individuelle Produktlösungen, die punktgenau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt sind. Zu den Auftraggebern zählen namhafte Hersteller (OEMs) und Unternehmen im Groß- und Einzelhandel. Forschung, Entwicklung, Produktion und Logistik kommen bei Tunap aus einer Hand. Europas größter Aerosolhersteller begleitet seine Kunden von der Produktentwicklung über die Umsetzung bis zur Vermarktung.

Tunap zeigt umweltfreundliche Produktalternativen

Tunap-Produkte für den Eigenmarkenvertrieb erfüllen höchste Standards in Bezug auf Gesundheits- und Umweltverträglichkeit und sind in der Praxis bewährt. Einige Beispiele:

> PFAS-freies Imprägnierspray: Die hocheffektive Wachsformulierung des Imprägniersprays schützt Leder und Textilien vor Nässe und Schmutz und basiert statt auf PFAS auf hyperverzweigten, silikonfreien Harzen. Im Unterschied zu anderen fluorfreien Imprägniermitteln besticht das Spray von Tunap bereits nach einmaligem Auftragen durch herausragende Imprägnierleistung. Eine häufig gängige Praxis, das Mittel durch zusätzliche Wärmetrocknung gleichmäßig zu verteilen und schneller trocknen zu lassen, um die Wirksamkeit der Imprägnierung weiter zu verbessern, entfällt. Dadurch sind behandelte Materialien wie Wanderschuhe oder Funktionsjacken schneller einsatzbereit und gleichzeitig effektiv geschützt.

> Rostlöser OMC2: Der Rostlöser, der ohne Zusatz von Polytetrafluorethylen (PTFE) auskommt, bietet hervorragende Kriecheigenschaften und nachhaltigen Korrosionsschutz auf Basis von OMC2-Additiven: Die OMC2-Additivtechnologie (Organic Molybdenum Compound) bewirkt eine Einglättung von Metalloberflächen in Reibkontakten und bildet zusätzlich verschleißresistente Schutzschichten aus. Dank ihrer hervorragenden Reibungs- und Verschleißreduzierung sowie ihrer positiven Auswirkungen auf Effizienz und Nachhaltigkeit stellt die OMC2-Technologie eine zukunftssichere Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen dar.

> Bremsenreiniger n-Hexan frei: Der Spezialreiniger für Fahrradbremsscheiben ist die ideale umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Bremsenreinigern. Dank seiner n-Hexan-freien Formel reduziert er gesundheitliche Risiken und minimiert das Brand- sowie Brandfolgenrisiko. Er entfernt Staub, Verkrustungen, Öl, Fett, Harz und Korrosionsschutzschichten.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 269 Millionen Euro (2024).

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

