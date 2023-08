Plexus veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022

EMS-Experte zieht im Sustainability Report eine Bilanz seines ESG-Programms (Environmental, Social and Governance)

Darmstadt, 24. August 2023 – Plexus Corp. hat den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Im Sustainability Report gibt der EMS-Dienstleister detailliert Auskunft über die vielfältigen Unternehmens-Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ( ESG, Environmental, Social and Governance). Plexus positioniert sich damit weiter als zuverlässiger Partner für die nachhaltige Entwicklung und Fertigung von Hightech-Geräten.

Der EMS-Anbieter hat im letzten Jahr sein Service-Portfolio um Design for Environment (DfE) erweitert. Ziel ist es, gemeinsam mit Kunden effektive Strategien für das Abfallmanagement zu entwickeln und den CO2-Fußabdruck von komplexen elektronischen Geräten entlang des gesamten Lebenszyklus zu reduzieren (Product Lifecycle Solutions). Dazu gehört ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Sourcing im Supply Chain-Netzwerk von Plexus mit über 7.000 Zulieferern sowie die Berechnung der CO2-Emissionen beim Vertrieb und Transport von Produkten. In 2022 führte der EMS-Anbieter zudem „Sustaining Services“ ein, um die Lebensdauer von elektronischen Produkten im Aftermarket proaktiv zu verlängern.

In der Fertigung konnte Plexus im letzten Geschäftsjahr die Energieintensität an seinen 18 Produktionsstandorten um insgesamt 11,9% reduzieren. Die bessere Auslastung resultierte aus einer höheren betrieblichen Effizienz sowie der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen.

Ins Geschäftsjahr 2023 startet Plexus mit über 40 aktiven ESG-Projekten. Der Fokus liegt unter anderem auf der Optimierung von Fertigungsanlagen, weiteren Investitionen in die Energiewende sowie dem Monitoring bzw. der Messung von Abfallprodukten, um quantifizierbare Vergleichswerte für die Zukunft zu definieren. Darüber hinaus arbeitet der EMS-Experte verstärkt mit Kunden in grünen Zukunftsmärkten zusammen – darunter die Entwicklung und Fertigung von Energiespeicherlösungen, Hyperladestationen für Elektrofahrzeuge und Innovationen in der Brennstoffzellentechnologie.

Das ESG-Programm von Plexus beinhaltet darüber hinaus diverse Projekte für die Förderung und Stärkung seiner weltweit insgesamt 25.000 Mitarbeitenden. Dazu gehören Diversity-Initiativen, eine offene Inklusionspolitik, die Freistellung von Mitarbeitern für wohltätige Zwecke sowie Spenden und Sponsoringaktivitäten.

„ESG ist ein integraler Bestandteil der Kultur und Strategie von Plexus. Wir wollen Produkte entwickeln, die die Welt ein Stück weit besser machen“, erklärt Todd Kelsey, CEO von Plexus. „Unsere umfangreichen Initiativen haben sowohl auf das Team als auch auf unsere Kunden und das Unternehmen als Ganzes einen durchweg positiven Effekt. Wir sind sehr stolz darauf, die Ergebnisse zu teilen und das kollektive Engagement unserer Mitarbeitenden weltweit hervorzuheben.“

„Der Sustainability Report des Geschäftsjahrs 2022 zeigt die Chancen auf, die wir als Unternehmen in der Elektronikfertigung und -entwicklung haben. Wir können innovativ und verantwortungsvoll arbeiten und dabei proaktiv gegen den Klimawandel vorgehen“, so Megan Schleicher, Senior Director of ESG bei Plexus. „Unser Ziel ist es, Kunden zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam einen echten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit zu leisten.“

Über Plexus:

Plexus arbeitet seit 1979 gemeinsam mit Unternehmen an Lösungen und Produkten für eine bessere Welt. Das Team von insgesamt 25.000 Experten bietet Dienstleistungen weltweit im Bereich Design und Entwicklung, Supply Chain-Lösungen, Neue Produkteinführung (NPI), Produktion und Aftermarket Services. Plexus ist branchenführend bei der Realisierung komplexer Produkte, die in regulierten Umgebungen eingesetzt werden. Basierend auf Innovation und Kundenservice entwickeln die Plexus-Teams kundenspezifische End-to-End Lösungen, um selbst anspruchsvollste Produkte zuverlässig umzusetzen. Weitere Informationen unter www.plexus.com/de-de/

