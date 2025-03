Plexus setzt zum Zero Waste Day Zeichen gegen Elektroschrott

Fertigungsstandorte in Europa als Vorreiter in Sachen Abfallvermeidung

Darmstadt, 27. März 2025 – Die Menge an Elektroschrott wächst rasant – seit 2010 hat das Abfallaufkommen um 82 % zugenommen und könnte bis 2030 sogar 82 Millionen Tonnen erreichen. Angesichts dieser Entwicklung verstärkt Plexus Corp., Anbieter von Elektronikfertigungsdienstleistungen (EMS), seinen Fokus auf Nachhaltigkeit in der Fertigung. Zum International Day of Zero Waste am 30. März 2025 präsentiert das Unternehmen die Ergebnisse seiner Nachhaltigkeitsinitiativen an den europäischen Produktionsstandorten in Rumänien und Großbritannien.

In den letzten drei Jahren hat Plexus die Erfassung der Abfallströme in seinen weltweiten Werken vereinheitlicht und effizientere Kontrollmechanismen eingeführt. Die Zahlen legte das Unternehmen in seinem jährlichen Sustainability Report Fiscal 2023 vor. Alle Plexus-Standorte überwachen demnach im Rahmen des Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystems (EHSMS) ihre Abfallströme und stellen so eine korrekte Behandlung und Entsorgung sicher. Gleichzeitig werden kontinuierlich Potenziale zur verstärkten Nutzung zirkulärer Rohstoffe in den Fertigungsprozessen identifiziert, um Recycling und Wiederverwendung zu fördern.

Den Meilenstein „Zero Waste to Landfill“ erreichte als erster Standort das Plexus-Werk in Kelso (Schottland). Damit verläuft die dortige Fertigung mit einer 100 % deponiefreien Entsorgung der Abfälle. Ähnliche Fortschritte zeigte die Abfallvermeidungsstrategie am Fertigungsstandort Oradea in Rumänien. Bereits 95 % der anfallenden Abfälle werden hier nicht mehr deponiert.

„Für Plexus ist das eine echte Win-Win-Situation: Wir können unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen, indem wir ihre Produkte kosteneffizient und fristgerecht auf den Markt bringen. Gleichzeitig setzen wir mit unseren Zero-Waste-Initiativen in Rumänien und Großbritannien auch selbst wichtige ESG-Maßstäbe um“, erklärt Alexander Klein, Vice President Operations – EMEA bei Plexus. „Unsere Mitarbeitenden spielen dabei als Dienstleister und Partner eine zentrale Rolle. Gemeinsam entwickeln wir innovative Lösungen und können so unser Ziel verfolgen, unseren Kunden zu helfen, Produkte für eine bessere Welt zu realisieren.“

Plexus setzt auf eine ganzheitliche ESG-Strategie (Environmental, Social and Governance) und hat seine technischen Kompetenzen in Design, Entwicklung, Fertigung und Services gezielt in diese Richtung ausgebaut. Durch höhere betriebliche Effizienz, den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und der Optimierung bestehender Anlagen konnte das Unternehmen die Energieintensität an seinen weltweiten Produktionsstandorten im letzten Berichtsjahr um 8,4 % senken. Plexus setzt zudem verstärkt auf ein nachhaltiges Service-Portfolio und unterstützt Kunden dabei, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln und zu fertigen. Das geschieht durch Maßnahmen wie Lebenszyklusanalysen (LCA), bei denen die Umweltauswirkungen während des gesamten Produktlebenszyklus bewertet werden.

Damit folgt der EMS-Experte den wachsenden Compliance-Anforderungen rund um Nachhaltigkeit wie etwa der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU. Die Richtlinie verpflichtet seit 2025 deutsche Unternehmen schrittweise dazu, in einem ESG-Reporting die Auswirkungen der Geschäftsaktivitäten auf Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeitende darzulegen. Speziell zum Thema Abfallvermeidung hat die EU weitere Vorgaben gestellt. So gelten mit Inkrafttreten der EU-Verpackungsverordnung (2025) bei den Verpackungen von Medizinprodukten strengere Anforderungen an Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit. Als erfahrener EMS-Dienstleister stellt Plexus hier die nötige Expertise sowie Ressourcen bereit, um Kunden in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zu unterstützen.

Den Sustainability Report Fiscal 2023 hier kostenlos herunterladen.

Über Plexus:

Plexus arbeitet seit 1979 gemeinsam mit Unternehmen an Lösungen und Produkten für eine bessere Welt. Das Team von insgesamt 20.000 Experten bietet Dienstleistungen weltweit im Bereich Design und Entwicklung, Supply Chain-Lösungen, Neue Produkteinführung (NPI), Produktion und Sustaining Services. Plexus ist branchenführend bei der Realisierung komplexer Produkte, die in regulierten Umgebungen eingesetzt werden. Basierend auf Innovation und Kundenservice entwickeln die Plexus-Teams kundenspezifische End-to-End Lösungen, um selbst anspruchsvollste Produkte zuverlässig umzusetzen. Weitere Informationen unter www.plexus.com/de-de/

Firmenkontakt

Plexus

Lisa Gladstone

Market Communications Specialist Snr. EMEA

. .

.



http://www.plexus.com/de-de/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Sabine Listl / Barbara Lösch

Prinzregentenstr 89

81675 München

089/41776 -16/20



http://www.LucyTurpin.de

Bildquelle: Plexus