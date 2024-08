Playtastic Domino-Zug Spielzeug-Set mit 80 farbigen Domino-Steinen

Ideal für Kleinkinder: Der lustige Zug stellt die Dominosteine selbst auf

– Domino-Zug-Set mit Licht- und Ton-Effekten

– Verlegt Dominosteine während des Fahrens

– Inklusive 80 farbigen Dominosteinen, je 20 Steine pro Farbe

– Pädagogisches Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren

Lernspielzeug und das perfekte Geschenk: Ein pädagogisches Domino-Set, das die Kreativität und

den Lerneifer von Kindern und Enkeln fördert.

Faszinierende Licht- und Ton-Effekte: Die Dominosteine werden in den Steinhalter geladen und am

Zug befestigt. Der Domino-Spielzeug-Zug von Playtastic fährt automatisch und stellt die Dominosteine

in einer Reihe auf.

Insgesamt können bis zu 80 bunte Dominosteine geschwungene Reihen bilden. Nach dem Antippen

eines Steins fallen diese in einer Kettenreaktion nacheinander um.

– Ideal für Kinder ab 3 Jahren

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße: 34 x 15 x 7 cm, Gewicht: 450 g

– Domino-Zug Spielzeug-Set inklusive 80 Dominosteinen, Aufsatz für Dominosteine, Kaktus-Figur und deutscher

Anleitung

– EAN: 4022107418713

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!

