Plaud stärkt Datenschutz in Europa

Neue Nutzerdaten werden jetzt in Frankfurt gespeichert

KI-gestützte Produktivitätstools werden im Arbeitsalltag immer wichtiger. Gleichzeitig steigen insbesondere in Deutschland die Anforderungen an Datenschutz, Datensicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Gesprächsinhalten. Genau hier setzt Plaud nun ein deutliches Zeichen.

Seit März speichert Plaud die Kerndaten aller neu registrierten Nutzerinnen und Nutzer in Europa auf einer AWS-Infrastruktur in Frankfurt am Main. Dazu zählen unter anderem Aufzeichnungen, Transkriptionen sowie KI-generierte Inhalte.

Damit gehört Plaud zu den ersten AI Note-taking Devices, die europäische Nutzerdaten exklusiv in Deutschland speichern und ihre Infrastruktur gezielt an die hohen Anforderungen des europäischen Datenschutzes anpassen.

Die neue Infrastruktur soll nicht nur die Performance und Stabilität der Services verbessern, sondern vor allem das Vertrauen in den sicheren Umgang mit sensiblen Gesprächsdaten stärken.

„Datenschutz und Datensicherheit sind insbesondere in Deutschland zentrale Faktoren bei der Nutzung KI-gestützter Technologien“, heißt es von Plaud. „Mit unserer regionalen Infrastruktur in Frankfurt investieren wir gezielt in eine leistungsstarke, transparente und vertrauenswürdige Nutzererfahrung.“

Plaud verfolgt dabei einen klaren „Privacy-first“-Ansatz. Nutzerinnen und Nutzer behalten jederzeit die Kontrolle über ihre Daten – inklusive Zugriff, Korrektur, Löschung, Datenübertragbarkeit sowie dem Widerruf von Einwilligungen direkt innerhalb der Plaud App.

Bereits vor dem Ausbau der europäischen Infrastruktur setzte Plaud auf DSGVO-konforme Prozesse und rechtskonforme Mechanismen für internationale Datenübertragungen, darunter Standardvertragsklauseln (SCCs). Die neue AWS-Infrastruktur in Frankfurt stellt nun einen weiteren wichtigen Schritt dar, um regionale Datenspeicherung und europäische Datenschutzstandards gezielt auszubauen.

Die Migration bestehender europäischer Nutzerkonten auf die neue Infrastruktur erfolgt schrittweise.

Mit weltweit über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzern positioniert sich Plaud zunehmend als Anbieter für KI-gestützte Produktivität, der moderne Arbeitsprozesse mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Transparenz und Datenschutz verbindet.

Plaud entwickelt intelligente KI-Work-Companions für Fachkräfte und unterstützt Unternehmen dabei, Produktivität, Zusammenarbeit und Wissensmanagement nachhaltig zu verbessern – seit 2023 vertrauen über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit auf Plaud. Mit der Mission, menschliche Intelligenz zu verstärken, gestaltet das Unternehmen die nächste Generation von Intelligence-Infrastruktur und Interfaces, die festhalten, was wir sagen, hören, sehen und denken.

Mit Hauptsitz in San Francisco verbindet Plaud innovative Hardware, Software und Cloud-Technologien und definiert damit Human-AI-Intelligence neu. Höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards wie ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019, SOC 2, HIPAA, EN 18031 sowie vollständige DSGVO-Konformität gewährleisten, dass Nutzerinnen und Nutzer jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten behalten – von Zugriff und Korrektur über Löschung und Datenübertragbarkeit bis hin zur Einschränkung der Verarbeitung. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und sicher verarbeitet.

Für seine Innovationskraft und Nutzerfreundlichkeit wurde das Plaud NotePin mit dem Good Design Award 2025 ausgezeichnet. Kontinuierlich erweitert Plaud seine Funktionen und Produktgenerationen und präsentiert diese regelmäßig auf internationalen Fachmessen wie der CES.

Mehr Informationen unter www.plaud.ai

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